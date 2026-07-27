El verano continúa y la industria de los videojuegos se prepara para recibir varios de los lanzamientos más importantes del año. Mientras tanto, miles de jugadores ya tienen claro cuáles son las aventuras que esperan con mayor emoción, y una nueva encuesta de Weekly Famitsu reveló cuáles son los títulos que dominan las conversaciones, al menos en Japón.

Como seguramente sabes, el mercado japonés suele tener preferencias muy diferentes a las de Occidente. Gracias a ello, los rankings de la popular revista ofrecen un vistazo interesante a las franquicias que generan mayor expectativa en ese territorio.

En esta ocasión, Famitsu preguntó a sus lectores cuáles son los videojuegos que esperan con más ganas. Los votos se recibieron entre el 8 y el 14 de julio, y los resultados muestran que Nintendo Switch 2 volvió a quedarse con el primer lugar en el top, pero PlayStation 5 dominó la lista.

¿Cuáles son los juegos más esperados en Japón?

Llegó el momento de conocer las preferencias de los jugadores japoneses. A continuación te dejamos la lista con los 10 títulos más esperados. Como podrás ver, Nintendo Switch 2 consiguió 4 lugares dentro del ranking, mientras que PlayStation 5 obtuvo 6.

Estos son los juegos más deseados en Japón:

[Switch 2] Pokémon Winds / Waves [PS5] Persona 4 Revival [Switch 2] Fire Emblem: Fortune’s Weave [Switch 2] The Legend of Zelda: Ocarina of Time [PS5] Grand Theft Auto 6 [PS5] Persona 6 [PS5] Final Fantasy VII Revelation [Switch 2] Dragon Quest Monsters: The Withered World [PS5] Trails in the Sky 2nd Chapter [PS5] Ace Combat 8

Pokémon y Persona protagonizan la parte alta del ranking

El primer lugar volvió a ser para Pokémon Winds / Waves, la próxima gran entrega de la franquicia de monstruos de bolsillo. El proyecto de The Pokémon Company continúa despertando un enorme interés entre los jugadores japoneses y se perfila como uno de los lanzamientos más importantes que recibirá Nintendo Switch 2.

Por otro lado, el segundo puesto fue para Persona 4 Revival. El esperado remake del clásico de ATLUS sigue aumentando las expectativas entre los fans de los JRPG, quienes esperan conocer muy pronto más detalles sobre esta nueva versión de una de las entregas más queridas de la saga.

Finalmente, el tercer lugar quedó en manos de Fire Emblem: Fortune’s Weave, una nueva entrega de la emblemática franquicia de estrategia de Nintendo. El título promete ofrecer una aventura inédita con intensos combates tácticos y una historia que ya despertó el interés de la comunidad japonesa.

¿Cuál de estos juegos esperas con más emoción? Cuéntanos en los comentarios.

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