La película de The Legend of Zelda es uno de los proyectos más esperados por los fans de los videojuegos. Aunque Nintendo mantiene casi todos los detalles bajo llave, poco a poco comienzan a surgir declaraciones de quienes participan en la producción.

Ahora fue el turno de Benjamin Evan Ainsworth, actor que dará vida a Link en la cinta y quien compartió una curiosa confesión. El intérprete reveló que nunca pudo jugar The Legend of Zelda: Breath of the Wild cuando se estrenó porque era demasiado joven.

El actor de Link conoció Breath of the Wild gracias a YouTube y Twitch

Durante una entrevista con GamesRadar, el joven actor habló brevemente sobre su experiencia en la producción. Aunque evitó revelar información sobre la película, sí recordó cómo conoció uno de los juegos principales de la saga.

Ainsworth explicó que cuando The Legend of Zelda: Breath of the Wild debutó en 2017, todavía era un niño y no tenía un Nintendo Switch. Por ello, siguió la aventura de Link de una forma muy distinta.

“No puedo hablar mucho sobre la película, pero recuerdo perfectamente cuando salió Breath of the Wild. Quizá eso delate mi edad, pero era bastante joven cuando se lanzó y no tenía un Switch en ese momento“, comentó.

Ainsworth agregó que descubrió el juego gracias a internet y disfrutó de la aventura como millones de espectadores lo hacen actualmente:

“Así que veía a otros jugadores disfrutarlo y seguía partidas completas en YouTube y Twitch“.

Benjamin Evan Ainsworth dice sentirse afortunado de interpretar a Link

El actor también habló sobre lo que significó conseguir el papel del legendario héroe de Hyrule. Explicó que, tras ser elegido, decidió investigar a fondo sobre la franquicia:

“Cuando tuve la fortuna de conseguir este papel, un personaje tan icónico, regresé para descubrir sus 40 años de legado e historia, los distintos tonos, las diferentes historias y las múltiples versiones del personaje“.

Finalmente, aseguró que ya se considera un gran fan de la saga y adelantó que disfrutó mucho el proceso de filmación de la película:

“Ahora soy un gran fan y estoy muy emocionado. Fue increíble filmarla y Nueva Zelanda es un lugar maravilloso. Pero, por ahora, no puedo decir mucho más”.

La película de The Legend of Zelda sigue rodeada de misterio

Nintendo sigue sin compartir detalles importantes sobre la adaptación, como la historia, personajes que aparecerán más allá de Link y de la princesa, y la manera en que trasladará el universo de Hyrule a la pantalla grande.

No obstante, hay rumores de que en septiembre se podría realizar un Nintendo Direct en el que se hablaría más sobre el largometraje y otras novedades de la saga, incluido el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

¿Crees que Benjamin Evan Ainsworth será un buen Link? ¿Qué esperas de la película de The Legend of Zelda? Cuéntanos en los comentarios.

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