Hoy más que nunca quedó claro que Steam es posiblemente el mejor lugar para encontrar juegos a precios económicos, pues incluso es posible hallar algunos títulos que están disponibles completamente gratis gracias a promociones especiales y otras iniciativas. Eso sí, la calidad de esos proyectos a menudo es muy cuestionable.

Precisamente, los jugadores de PC ahora tienen la oportunidad de reclamar de forma gratuita un título de acción con mecánicas hack and slash. Este proyecto independiente debutó hace más de 2 años, y pronto dejará de estar disponible para siempre en la tienda digital.

Eso significa que los usuarios valientes que se animen a probar este free-to-play tienen pocas semanas para agregarlo a su colección personal. Eso sí, las críticas son mixtas y algunos jugadores recomiendan ignorar esta oferta, aunque también hay quienes consideran que vale la pena gracias a su precio económico de $0 USD. A continuación, compartimos todos los detalles.

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Arena of Trophies está disponible gratis, pero pronto se dejará de vender en Steam

El título al que nos referimos es, nada más y nada menos, que Arena of Trophies, un proyecto indie creado por el pequeño equipo de Thor Game Studios. Esta propuesta pasó mayormente desaparecida en PC tras su debut original en 2024, y pronto dejará de estar disponible para siempre.

A través de un comunicado en redes sociales, el principal desarrollador detrás de este videojuego de acción de temática de gladiadores confirmó la triste noticia a través de un breve comunicado en redes sociales. Además, reveló qué sucederá con las copias que ya forman parte de las colecciones de los jugadores.

La persona responsable del proyecto informó que tomó la difícil decisión de interrumpir definitivamente la producción de Arena of Trophies, lo que significa que el título se retirará de forma permanente de Steam el próximo 22 de octubre de 2026. Así pues, el juego desaparecerá de la plataforma en aproximadamente 3 meses.

El desarrollador asegura que actualmente es incapaz de dedicarle el tiempo y los recursos necesarios para mantener, actualizar, probar y dar soporte al juego de una manera adecuada. Así pues, y para evitar que los jugadores descarguen un producto desfasado, tomó la decisión de eliminarlo de la tienda digital de Valve.

Arena of Trophies debutó como un free-to-play en 2024, y aún está disponible gratis. A pesar de su formato, está libre de microtransacciones y tampoco depende de servidores externos. Esto significa que los jugadores aún podrán disfrutar la totalidad del contenido después de que el título deje de ofrecerse en PC.

El responsable de Thor Game Studios remarca que los jugadores que ya tengan su copia digital del juego en su biblioteca de Steam aún podrán descargarla e instalarla sin problema. Además, los jugadores tienen hasta el 22 de octubre para agregar el título a su librería digital y conservarlo para siempre.

“Gracias a todos los que descargaron y jugaron Arena of Trophies. Agradezco sinceramente su apoyo”, concluyó el desarrollador.

Arena of Trophies es juego gratuito de PC que pronto desaparecerá de Steam para siempre

¿Vale la pena descargar gratis Arena of Trophies en PC?

Arena of Trophies estará disponible sin costo alguno hasta el momento de su desaparición, así que los jugadores tienen mucho tiempo para agregarlo a su colección antes de que sea demasiado tarde. Pero incluso si está gratis, es posible que algunos jugadores tengan dudas si vale la pena descargarlo y darle una oportunidad.

Primero, es preciso destacar que es un título de acción de tipo arcade en el que los jugadores se ponen en los zapatos de un gladiador que debe enfrentarse a todo tipo de enemigos en la arena de combate. En total hay 15 personajes jugables, cada uno con su propio aspecto y personalidad; efectivamente, todos los luchadores se controlan igual.

Aunque Arena of Trophies presenta un concepto muy interesante, parece que la ejecución dejó que desear. En este momento posee reseñas mixtas en Steam, con sólo 62% de opiniones positivas. Los detractores señalan que el juego está poco pulido, tiene gráficos deficientes y presenta mecánicas superficiales.

Precisamente, la comunidad recalca que el título de Thor Game Studios se vuelve repetitivo muy pronto. Aun así, hay quienes consideran que vale la pena al tener en cuenta que está disponible por sólo $0 USD.

Thor Game Studios confirma que dejará de ofrecer soporte para Arena of Trophies

Pero dinos, ¿qué opinas de este videojuego hack and slash? ¿Te animarás a darle una oportunidad a este juego gratuito? Déjanos leerte en los comentarios.

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