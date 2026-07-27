Las opiniones de la crítica suelen acaparar los reflectores cada vez que debuta un videojuego importante. Sin embargo, las impresiones de los jugadores también puede marcar la diferencia y, en ocasiones, contar una historia muy distinta sobre un lanzamiento.

Eso parece estar ocurriendo con Splatoon Raiders, el nuevo exclusivo de Nintendo Switch 2 que debutó hace unos días que y ya consiguió un logro que pocos títulos pueden presumir. Al parecer, la comunidad quedó muy satisfecha con la experiencia y la situación ya se ve reflejada en Metacritic.

Splatoon Raiders entra al Top 10 de Metacritic gracias a los jugadores

De acuerdo con la información disponible en en el sitio, Splatoon Raiders registra actualmente una calificación promedio de 9.3 por parte de los usuarios.

Gracias a este resultado, el exclusivo de Nintendo se colocó entre los 10 videojuegos mejor calificados por los usuarios en toda la historia del sitio. Se trata de una posición muy llamativa, especialmente porque el juego lleva poco tiempo disponible y todavía continúa recibiendo nuevas calificaciones.

Aunque las puntuaciones pueden cambiar conforme más personas compartan su experiencia, el recibimiento inicial deja claro que la propuesta logró conectar con la comunidad.

Cabe mencionar que este desempeño también representa una buena noticia para Nintendo, pues demuestra que la serie mantiene una base de fans muy sólida incluso al experimentar con nuevas ideas y mecánicas.

Un nuevo éxito para la franquicia de los Inkling

Desde su debut en Wii U, la saga Splatoon se convirtió en una de las propiedades más importantes de Nintendo. Con cada entrega, la franquicia logró expandir su universo y atraer a millones de jugadores gracias a su estilo visual, combates dinámicos y propuestas multijugador.

Ahora, y con la nueva propuesta de Splatoon Raiders, parece que sus responsables volvieron a encontrar la fórmula para mantener fresca una de sus franquicias más exitosas.

Para quienes todavía no conocen esta aventura, Splatoon Raiders es un spin-off exclusivo de Nintendo Switch 2 que lleva la acción de la serie a una experiencia en solitario. Deberás jugar en el papel de mecanista, únirte al Clan Surimi y explorar las misteriosas islas Espiralita.

Si quieres conocer todos los detalles sobre esta nueva aventura, así como sus aciertos y aspectos a mejorar, te invitamos a leer nuestra reseña completa en este enlace.

¿Qué opinas del recibimiento que tuvo el juego? ¿Crees que merece estar entre los títulos mejor calificados por los usuarios? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente