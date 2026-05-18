LEGO es una de las marcas de juguetes y figuras armables más populares del mundo, así que resulta lógico que tenga muchos videojuegos sobre sus espaldas. Aunque los hay mejores y peores, todos los títulos de la franquicia derrochan encanto y tienen algo único para ofrecer. Y sí, el reciente LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight es uno de los lanzamientos más celebrados hasta la fecha.

Como su nombre indica, el nuevo videojuego protagonizado por el Caballero de la Noche rinde homenaje a la extensa historia del superhéroe de DC Comics, por lo que la campaña está llena de referencias a las historietas, los shows de TV, las películas live-action y, por supuesto, los videojuegos de la serie.

Si bien habrá que esperar hasta el debut oficial para conocer el veredicto de los fanáticos de la franquicia y el público general, al menos la crítica especializada ya le dio el visto bueno a esta nueva propuesta single-player.

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LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight debuta con 84 en Metacritic

Esta nueva entrega presenta una aventura de mundo abierto que nos traslada de lleno al corazón de Gotham City. A lo largo de las misiones, vemos cómo Bruce Wayne se convierte en el justiciero de la ciudad, lucha contra enemigos icónicos y forja amistades con aliados inesperados.

El concepto de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight resonó con la prensa de videojuegos. En este momento, el título de TT Games y Warner Bros. Games tiene una puntuación promedio bastante sólida de 84 en Metacritic, por lo que sitúa en el puesto número 25 de los lanzamientos de 2026 mejor calificados hasta la fecha.

Actualmente sólo hay 49 reseñas, por lo que es probable que el puntaje final aumente o disminuya a medida que otros medios especializados y personalidades de la industria comparten su opinión y veredicto. Pero es justo decir que el videojuego ambientado en el mundo de DC Comics tuvo un excelente inicio.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight superó a LEGO Star Wars: The Skywalker Saga en Metacritic

De hecho, el nuevo videojuego de TT Games y Warner Bros. Games ya hizo historia al convertirse en el título de LEGO mejor calificado de todos los tiempos en Metacritic. Gracias a su buena recepción superó a LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, que hace poco figuraba en el primer puesto con su puntaje promedio de 82 en el sitio web.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight también superó a LEGO Star Wars 2: The Original Trilogy, que ostentó el récord durante 16 años antes de perder el trono ante la entrega de 2022. Así pues, quedó claro que la aventura del Caballero de la Noche tiene todo lo necesario para cumplir con las expectativas de los fans del superhéroe.

Rocksteady participó en el juego de LEGO

Más allá de las referencias al material de origen y los homenajes al legado de la franquicia, los críticos elogiaron las mecánicas de lucha. Tal como se observa en los avances oficiales, la nueva entrega tiene un sistema de combate que recuerda de inmediato al de la serie Batman: Arkham.

Lo anterior está lejos de ser una mera coincidencia. De acuerdo con los créditos oficiales, alrededor de 24 miembros de Rocksteady contribuyeron en el desarrollo de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. Un productor, un diseñador, múltiples artistas y varios programadores trabajaron en el título de mundo abierto.

De igual forma, Warner Bros. Games Montreal, el estudio responsable del infravalorado Batman: Arkham Origins y el criticado Gotham Knights, figura en los créditos del juego de LEGO.

Rocksteady, estudio de la trilogía original de Batman: Arkham, colaboró en el desarrollo de Legacy of the Dark Knight

Actualmente Rocksteady está de capa caída, pues SS: Kill the Justice League, su último proyecto AAA, fue un enorme fracaso comercial y de crítica. Informes revelan que el juego como servicio protagonizado por Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang y King Shark provocó pérdidas multimillonarias a Warner Bros. Games.

Pero cuéntanos, ¿ya le diste una oportunidad al juego de mundo abierto? Déjanos leerte en los comentarios.

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