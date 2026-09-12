LEVEL-5 acaba de cerrar una presentación cargada de anuncios, pero parece que la compañía todavía se guardó una de sus cartas más fuertes y habrá que armarnos de paciencia.

Durante el cierre de LEVEL-5 Vision 2026 II Dream, Akihiro Hino, presidente y CEO del estudio, compartió un adelanto sobre lo que viene para la compañía. Por ahora, el creativo decidió mantener todos los detalles bajo llave.

LEVEL-5 quiere celebrar sus 30 años a lo grande

La compañía ya tiene varios proyectos importantes en camino, como Professor Layton and the New World of Steam, Inazuma Eleven: Bold Revolution y el remake de Professor Layton and the Curious Village. Aun así, Hino dejó claro que LEVEL-5 todavía tiene otra sorpresa preparada.

El directivo confirmó que el próximo LEVEL-5 Vision, programado para 2027, tendrá como protagonista a un “título importante” que llegará como parte de las celebraciones por el 30 aniversario del estudio.

Hino fue bastante cuidadoso con sus palabras y no reveló si se trata de una franquicia conocida, una nueva propiedad intelectual o algún proyecto que los fans llevan años esperando. Básicamente, soltó la bomba y salió del escenario, algo típico del japonés:

“En el próximo LEVEL-5 Vision de 2027, esperamos hacer uno de nuestros anuncios más importantes hasta ahora. Revelaremos un título importante para celebrar nuestro 30 aniversario. Estamos tan emocionados como ustedes”, afirmó Hino.

¿Qué podría estar preparando LEVEL-5?

Aquí comienza la parte interesante. LEVEL-5 fue fundada por Hino en octubre de 1998 y construyó su reputación con franquicias como Professor Layton, Inazuma Eleven, Ni no Kuni, Yo-kai Watch y Dark Cloud.

Por eso, el anuncio de 2027 podría tratarse de una franquicia completamente nueva o del regreso de alguna serie que lleva tiempo esperando una nueva oportunidad.

Lo importante es que todavía no existe información oficial para identificar el proyecto. Cualquier nombre que aparezca desde ahora sería especulación, así que toca esperar al siguiente LEVEL-5 Vision para descubrir qué tiene preparado Hino.

¿Qué franquicia de LEVEL-5 te gustaría ver regresar para celebrar el 30 aniversario? Cuéntanos en los comentarios.

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