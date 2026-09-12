11 años después de la ruptura con Konami, Hideo Kojima y Kojima Productions se encuentran en una situación similar. Esta semana, PlayStation Studios anunció el fin de su relación con el creativo japonés y el final del apoyo para PHYSINT, el sucesor espiritual de Metal Gear Solid.

Kojima Productions reveló que la notificación sobre el fin de la relación fue en junio pasado, por lo que buscaron un nuevo socio y al final XBOX unió fuerzas para que el proyecto se haga realidad, así que ya cuentan con OD y el nuevo juego de espionaje.

Sin embargo, la ruptura genera otro tipo de problemas que podrían poner en peligro los planes del genio japonés.

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Kojima ya no tendrá acceso al motor Decima Engine ni al brazo de producción de cine de Sony que se usaría en PHYSINT

De acuerdo con un reporte de Paul Tassi de Forbes, el recuento de los daños tras la ruptura entre PlayStation y Kojima Productions muestra situaciones preocupantes.

Una de ellas tiene que ver con el uso del motor Decima Engine creado por Guerrilla Games y a su vez propiedad de PlayStation. Esta tecnología mostró su potencial con Horizon, pero se considera que el mejor trabajo que se ha hecho con el motor hasta el momento está en las 2 entregas de Death Stranding.

Lamentablemente, la decisión de Sony y PlayStation pone en entredicho el desarrollo de PHYSINT toda vez que Kojima Productions contemplo ese motor para crear el juego. Actualmente, OD se realiza en Unreal Engine 5, así que la expectativa es que el sucesor de Metal Gear Solid también se mueva hacia el motor de Epic Games.

Por otra parte, el hecho de que Hideo Kojima no pueda usar Decima Engine implica un problema para una posible tercera entrega de Death Stranding. El creativo japonés no ha mencionado algo sobre ello, pero se sabe que el concepto de la franquicia cobró forma con el motor de Guerrilla Games.

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Kojima también perdió el acceso al brazo cinematográfico de Sony

Por otra parte, el reporte señala que otra dificultad en puerta para el desarrollo de PHYSINT tiene que ver con la pérdida de acceso al brazo cinematográfico de Sony.

Desde su presentación, el juego se definió como una experiencia que combinaría gaming y elementos de cine del más alto nivel. Esto no tiene que ver con la contratación de talento artístico, sino del uso de tecnología de punta para la realización del juego.

Según la información de Forbes, tras la ruptura con PlayStation, Hideo Kojima y Kojima Productions también perdieron la relación con Sony Pictures y Columbia Pictures, divisiones esenciales para la creación del sucesor de Metal Gear Solid.

El concepto de PHYSINT requiere un brazo cinematográfico

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