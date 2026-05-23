Si eres de los que deja correr SpeedRun mientras hace otra cosa, más te vale cambiar el hábito este mes. Level Up se une con Schick First para lanzar una dinámica que premia algo más valioso que la velocidad: la atención al detalle.

¿El premio? Hay 10 kits de la marca en juego y, para quien llegue hasta el final, una consola PlayStation.

¿Qué puedes ganar?

10 kits de Schick First

1 consola PlayStation para el ganador de la final

Así funciona la dinámica

Durante junio, cada episodio de SpeedRun esconderá una pista. No es una por semana al azar: es una por episodio, y en total serán 4. Tu objetivo es simple en papel, pero no tanto en ejecución: identificar correctamente las 4 pistas.

Cuando tengas todas, tendrás que enviarlas por correo a promociones@levelup.com. Los primeros 10 participantes que acierten todo se llevarán un kit de Schick First.

También te puedes ganar un PlayStation 5

Aquí es donde se separan los que medio vieron de los que realmente estuvieron atentos.

Los 10 ganadores avanzarán a una final en vivo a través de Instagram, donde se enfrentarán en una trivia con preguntas de temas que se trataron en los Speedrun que tuvieron las pistas. Solo uno saldrá con la victoria y con el PlayStation.

No sólo se trata de ser el más rápido en comentar ni el primero en llegar. Se trata de poner atención, conectar las pistas y no dejar pasar ningún detalle.

Si vas a participar, más te conviene ver cada SpeedRun como si hubiera examen al final. Porque, en cierto sentido, lo es.

¡Participa!