XBOX vive momentos de tensión. Si bien el showcase del pasado fin de semana pintaba un futuro alentador, la triste realidad es que el negocio de la compañía aún no es rentable y es necesario hacer cambios importantes para intentar revertir esa situación. Tristemente, se prevé que numerosos estudios cierren sus puertas.

Entre los equipos que corren peligro encontramos a Double Fine, Compulsion Games y Ninja Theory, reconocidos por sus títulos de alto prestigio. Aunque existe la posibilidad de que dejen de operar como parte de la reestructuración de la división de videojuegos de Microsoft, los informes señalan que las compañías buscan vías para independizarse.

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Estudios de XBOX en riesgo buscan independizarse para evitar el cierre

La situación pintaba mal desde la semana pasada, pues un artículo de Bloomberg adelantó que el gigante tecnológico liderado por Satya Nadella realizaría importantes recortes de personal en XBOX Game Studios. Lo que pocos imaginaban en aquel entonces era el alcance de los posibles despidos.

En un nuevo informe, el prestigioso periodista Jason Schreier reveló que varios estudios de la compañía corren el riesgo de cerrar sus puertas como parte del plan a gran escala de la nueva directora Asha Sharma, quien asumió el liderazgo en febrero de 2026 tras la salida de Phil Spencer.

El reporte de Bloomberg destaca que Double Fine, Compulsion Games y Ninja Theory están en peligro y podrían dejar de operar junto a otros equipos; sin embargo, se indica que las compañías mantienen negociaciones activas con Microsoft en un intento de independizarse y evitar un cierre definitivo.

Los estudios afectados podrían tener la oportunidad de recomprar sus servicios a XBOX y separarse de la casa de XBOX, tal como lo hizo Toys for Bob con Activision en 2024; sin embargo, e incluso si estos esfuerzos llegan a buen puerto y logran evitar la clausura, es probable que muchos empleados pierdan su empleo.

De acuerdo con fuentes que prefirieron permanecer en el anonimato, ya se les informó a los trabajadores de varios estudios de la difícil situación y se les comunicó que el futuro de los equipos es incierto; en consecuencia, ya se les dio permiso de buscar nuevos empleos.

Double Fine, Compulsion Games y Ninja Theory son apenas algunos de los estudios de XBOX que están en peligro y buscan independizarse

¿Double Fine, Compulsion Games y Ninja Theory podrán sobrevivir?

La información de Bloomberg coincide con otros reportes que revelan la difícil situación que se vive en el interior de la división de gaming de Microsoft. Un reporte de The Verge reveló que la compañía tiene la intención de cerrar Ninja Theory, que recientemente anunció Senua, la más reciente entrega de la serie Hellblade.

De acuerdo con el artículo, la organización informó a los empleados del cierre durante una llamada que tuvo lugar este lunes 15 de junio. Ahora, el equipo confía en que el estudio encontrará un posible comprador para evitar la clausura.

Adicionalmente, un reportaje de Kotaku destacó que Compulsion Games, responsable de South of Midnight y We Happy Few, también camina sobre la cuerda floja. Se dice que la dirección está en “negociaciones” con Microsoft sobre el futuro de la empresa, pero los detalles de estas charlas son escasos.

En medio de la incertidumbre, algunos trabajadores del equipo ya publicaron en Internet que buscan nuevos empleos. Y es que, incluso si los estudios de XBOX logran independizarse y sobrevivir a un cierre definitivo, se prevé que haya recortes de personal.

Double Fine, Compulsion Games y Ninja Theory se caracterizan por sus obras originales con enfoques únicos. Aunque a menudo sus proyectos reciben reseñas positivas y ganan premios, es innegable que tienen un alcance comercial muy limitado.

Numerosos estudios de XBOX corren el riesgo de sufrir despidos y cerrar

Los posibles cierres forman parte de una reorganización general supervisada por Asha Sharma, quien la semana pasada informó que el negocio de XBOX se encuentra en una situación complicada porque los ingresos cayeron en picada y los márgenes de ganancias se achicaron en los años recientes. “Esto no puede continuar así”, comentó.

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