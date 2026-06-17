Hoy Xbox podrá estar dando de qué hablar de forma negativa por posibles despidos y cierres; sin embargo, días atrás se ganó el aplauso de sus seguidores por una buena presentación que no sólo prometía el regreso de las exclusivas de consola, sino por la cantidad de juegos que incluyó. Uno que contribuyó al éxito del evento fue el nuevo juego de la saga Hellblade, Senua, pero hoy sabemos que la presentación sería un intento de Microsoft para encontrarle comprador.

Microsoft y Xbox no están pasando por buen momento, aunque parecía que el Xbox Game Showcase 2026 sería el inicio de una buena racha para la marca de gaming. Un reporte de Bloomberg a inicios de esta semana reveló el panorama desolador que enfrenta Xbox, resultado del reinicio que comanda su actual directora general Asha Sharma.

El reporte indicaba que múltiples estudios estaban negociando una manera de dejar de formar parte de Xbox con tal de no cerrar sus puertas definitivamente y en la lista aparece Compulsion Games, Double Fine y Ninja Theory. Precisamente este último estudio inglés aprovechó el vitoreado Xbox Game Showcase 2026 para anunciar Senua, la tercera entrega de la galardonada saga narrativa.

Xbox aprovecharía el anuncio de Senua para vender a Ninja Theory

Pues bien, cuando se hizo el anuncio el pasado domingo, 6 de junio, ya estaba en los planes de Xbox el cierre o la separación de Ninja Theory, de acuerdo con un nuevo reporte de Stephen Totilo para Game File.

Según una fuente que habló en la condición del anonimato y con conocimiento de los planes de Microsoft, la revelación del nuevo juego ayudaría a llamar la atención de los inversionistas, los recursos necesarios para sacar adelante al estudio fuera de la familia Xbox.

No obstante, Totilo indica que se desconoce si algún miembro de Ninja Theory estaba involucrado en este plan.

Xbox compró Ninja Theory, junto con los otros estudios hoy en peligro de cierre, en una época marcada por su deseo de expandirse. Los anuncios se hacían en eventos importantes e incluso en plenos E3, como el de 2018, en el que el otrora líder de Xbox, Phil Spencer, dio a conocer que Undead Labs, Playground Games, Ninja Theory y Compulsion Games se unirían a la familia Xbox y que uno más, The Initiative, acababa de nacer en las entrañas de la compañía, el mismo que hoy ya no existe, el mismo que jamás lanzó un juego.

Senua llegaría tanto a consolas de Microsoft como de Sony y formaría parte de Xbox Game Pass en día de lanzamiento si el estudio logra salir adelante.

Hasta el momento, ni Ninja Theory ni Xbox han hecho comentario al respecto. Double Fine, por su parte, hizo una publicación en redes sociales, pero no ayudó a resolver las dudas.

Xbox usaría trailer de Senua para vender a Ninja Theory (imagen: Xbox, LEVEL UP)

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