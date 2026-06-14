Por años, RPG Maker se convirtió en una herramienta importante para creativos novatos y expertos que buscan crear juegos sin la necesidad de tener conocimientos en programación. Juegos independientes que se podían compartir entre usuarios para así intercambiar opiniones, tutoriales y consejos sobre sus mundos virtuales. Los juegos eran sencillos en su estructura y formato, pero ayudaron a que los desarrolladores pudieran explotar el software para darle forma a sus historias originales.

Tristemente, esta comunidad que lleva activa por casi 15 años está por terminar. Los foros de RPG cerrarán definitivamente el 11 de diciembre de 2026. Esta decisión borrará el trabajo de cientos de desarrolladores, todo un historial de prueba y error que ha servido de apoyo para los fans de esta plataforma.

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La comunidad se une y trabaja a marchas forzadas, pero creen que no lograrán rescatar todo el contenido a tiempo

Esta decisión de Gotcha Gotcha Games Inc., creadores de RPG Maker, surge como parte de su transición a RPG Maker Guild, su nuevo foro y plataforma de creación de juegos. Esto es una buena noticia, sin embargo, la molestia surge porque no existen planes de crear un respaldo público de todo el contenido original generado por los usuarios más de una década.

Gotcha Gotcha Games fue contundente, su prioridad será RPG Maker Guild y comenzarán desde 0

Según reportes recientes de los foros, este espacio alberga cerca de 1.4 millones de publicaciones con diferentes secciones. En estos apartados se pueden encontrar plugins, scripts, recursos gráficos y diferentes discusiones con soluciones a problemas y debates sobre la creación de mapas y personajes. Se trata de información valiosa que no se encuentra en otros lugares y sirve como una biblioteca de consulta abierta al público.

Usuarios y desarrolladores del foro han criticado esta decisión a través de sus redes sociales y como tema a discutir en los foros. Los servidores de estos foros albergan una cantidad inmensa de información que es imposible respaldar de forma manual antes de la fecha límite.

Los creadores de RPG Maker aclararon que no están interesados en hacer un respaldo de los foros

Como alternativa de emergencia, algunos grupos de preservación digital comenzaron a rescatar parte del contenido antes de que desaparezca para siempre. Aun así, muchos usuarios consideran que los recursos para realizar esta tarea son insuficientes y no hay forma de garantizar rescatar todo el trabajo de la escena independiente de RPG Maker.

Esto representa el fin de una era para RPG Maker y hará la transición a una nueva plataforma que tendrá mejoras, pero con un costo muy alto. ¿Qué te parece esta decisión? ¿Crees que es justo para los usuarios de los foros? Cuéntanos en los comentarios.

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