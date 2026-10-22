Por años, la industria de los videojuegos se ha movido por un área gris que le permite operar sus sistemas de monetización, cajas de botín y microtransacciones con todo tipo de jugadores, incluyendo menores de edad, pero nada es para siempre.

Las autoridades de Europa tomaron nota de este asunto desde hace tiempo y poco a poco emprenden acciones para regular este tipo de experiencias en busca de proteger a los menores de edad, toda vez que hay componentes multijugador que involucran el pago de dinero real a través de tarjetas de crédito o adquisición de cartas con códigos.

Hoy, se reveló que 2 de los juegos más populares que hay en el mercado ya no podrán ser jugados por niños, pues su clasificación pasó a PEGI 16 debido a la presencia de cajas de botín.

NO TE LO PIERDAS: “No venderán”: exdirectivo de XBOX piensa que las consolas de más de $1000 dólares fracasarán y propone una solución para Sony y Microsoft

EA Sports FC 27 y Pokémon GO ya no pueden ser jugados por niños en Europa, ahora tienen clasificación PEGI 16

Sobre advertencia no hay engaño. En junio pasado entraron en vigor una serie de cambios en los criterios para la clasificación de videojuegos en Europa. De esta tarea se encarga Pan European Game Information (PEGI).

El organismo advirtió que la presencia de sistemas de cajas de botín significaría una clasificación inmediata de PEGI 16, o sea que el videojuego solo es apto para adolescentes mayores de 16 años y adultos, lo cual deja fuera niños y preadolescentes.

Pues bien, la advertencia se cumplió y esta semana se aplicaron los primeros cambios en las clasificaciones. EA Sports FC 27 y Pokémon GO recibieron la clasificación PEGI 16 en el mercado europeo, decisión que de inmediato saca de la jugada a un sector importante de jugadores.

En el caso del título de futbol de EA, todo tiene que ver con sus modos en línea que involucran microtransacciones y cajas de botín como Ultimate Team y The Grounds. La entrega del año anterior tuvo una clasificación de PEGI 3, pues todavía se consideró un juego de deportes bajo las reglas anteriores.

En cuanto a Pokémon GO, pasó de PEGI 7 a PEGI 16 por la presencia de su sistema de incubadoras de pago y mecánicas aleatorias de eclosión de huevos de Pokémon.

Al respecto, el responsable de políticas de PEGI, Connor Hinde, declaró:

“Desde junio, los juegos recién presentados se han evaluado en función de un conjunto ampliado de criterios dentro del marco de calificación PEGI, incluyendo nuevos criterios relacionados con riesgos interactivos. Como administrador británico de PEGI, la Autoridad de Clasificación de Juegos ha comenzado a aplicar estos criterios actualizados a productos digitales existentes seleccionados.

Los juegos digitales existentes que actualmente estén clasificados como PEGI 3, 7 o 12 y que incluyan objetos aleatorios de pago, como cajas de botín, tendrán su clasificación de edad actualizada a PEGI 16.”

¿Cuáles son los criterios actuales de PEGI para la clasificación de videojuegos?

En caso de que los desarrolladores y editores no hagan cambios pertinentes a sus sistemas de monetización, el organismo aplicará la siguiente actualización según el tipo de contenido que encuentre en cada videojuego:

Cajas de botín (Loot Boxes)

Juegos con cajas de botín, sobres, sistemas gacha u otros objetos aleatorios obtenidos mediante dinero real

Clasificación mínima: PEGI 16.

En casos de mayor riesgo, la clasificación puede subir a PEGI 18

Compras dentro del juego (In-Game Spending)

Juegos con ofertas por tiempo limitado, promociones con cuenta regresiva o mecánicas que incentivan compras impulsivas

Clasificación: PEGI 12

Si incluyen herramientas para limitar o desactivar las compras, pueden recibir PEGI 7

NFT y Blockchain

Juegos que requieren NFT o activos basados en blockchain para jugar o progresar

Clasificación: PEGI 18

Recompensas por iniciar sesión (Play-by-Appointment)

Juegos que ofrecen recompensas por conectarse diariamente

Clasificación: PEGI 7

Si penalizan al jugador por no regresar (pérdida de recompensas, progreso o contenido), la clasificación aumenta a PEGI 12

Comunicación en línea

Juegos con chat de texto o voz sin herramientas para bloquear, denunciar o moderar usuarios

Clasificación: PEGI 18

ENTÉRATE: El nuevo PlayStation 5 más barato por fin está disponible para reservar y los jugadores ya pueden apartar el suyo para jugar GTA VI en su debut, pero hay una mala noticia

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente