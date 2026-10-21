El gran temor respecto a la próxima generación de consolas tiene que ver con su precio. Por décadas, se pensó que el límite era de $600 dólares. Ir más alla equivalía a darse un tiro en el pie, pero hoy las cosas son distintas.

PlayStation 6 y Project Helix apuntan a costar más de $1000 dólares debido a la crisis en el precio de la RAM y otras partes necesarias para su armado y funcionamiento.

Un reporte reciente reveló que el nuevo XBOX podría costar entre $1200 y $1800 dólares, así que un veterano de la marca consideró que esto será contraproducente para las ventas y propuso una solución.

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Mike Ybarra arremete contra el supuesto precio de las nuevas consolas de PlayStation y XBOX

Por medio de una publicación en su cuenta de X, Mike Ybarra, quien fuera directivo de XBOX en áreas como XBOX Live, Game Pass y Mixer, opinó sobre el supuesto precio que tendrá Project Helix y también la nueva consola de Sony.

De acuerdo con el exdirectivo, si la siguiente generación de consolas cuesta más de $1000 dólares será un hecho que no venderán lo suficiente. Esto debido a que, desde su perspectiva, las consolas siempre han sido un hardware que apunta al mercado de masas, no a uno especializado con los recursos económicos para hacer un gasto fuerte.

Al respecto, Mike Ybarra señaló:

“Una consola es un dispositivo para el público en masa, por lo que necesitas grandes juegos y un precio de entrada bajo (en mi opinión, de $399 a $499). Una consola a los precios rumoreados nunca venderá unidades significativas para tener algún valor frente a otras alternativas. Cero. Yo no la lanzaría en absoluto”.

I find this very hard to believe.



A "console" is a mass-audience device and you need great games and a low entry price (IMO $399 to $499). A console at the prices rumored below will never sell meaningful units to be of any value vs. alternatives. Zero.



I wouldn't release… https://t.co/EobvPdGAvZ — Mike Ybarra (@Qwik) October 20, 2026

No solo fue una crítica, el exdirectivo de XBOX también propuso una solución

Pese a que las condiciones actuales del mercado son difíciles, no hay forma en que PS6 y Project Helix no sucedan. Sin embargo, hay una opción que Sony y Microsoft podrían considerar.

De acuerdo con Mike Ybarra, ambas compañías deberían mantenerse con PS5 y XBOX Series X|S por un tiempo más hasta que el precio de la RAM y toda la crisis de semiconductores termine.

Cabe mencionar que el reporte de Fortune que reveló el precio estimado de Project Helix señala que la consola tiene una ventana de lanzamiento para la temporada de fiestas de 2028, así que, cuando menos, quedan 2 años con los sistemas actuales de Microsoft.

“Manténganse con PS5 Pro/Series X hasta que los precios se normalicen. Las capacidades de esos sistemas son perfectamente adecuadas para el 99% del público. Nadie está gritando “necesito una consola más potente” en este momento y creo que se puede y se está realizando un montón de optimización en esas plataformas (vean el anuncio de AMD de Xbox sobre FSR 4.1, que es fantástico)."

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