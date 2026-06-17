Call of Duty tiene bajo su sombrilla algunos de los FPS más icónicos de los últimos años. Los fanáticos de los juegos clásicos de la franquicia están de suerte, pues Activision confirmó los rumores y dio a conocer que CoD: Black Ops 1 y 2 regresarán con nuevos ports para PlayStation.

El anuncio oficial generó entusiasmo entre la comunidad, pero aún hay muchas dudas en el aire. Si bien se revelo que estas versiones inéditas incluirán el contenido de los lanzamientos originales, es un misterio cómo se administrarán los servidores y si habrá un estreno en XBOX. A continuación, compartiremos todos los detalles oficiales.

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Call of Duty: Black Ops 1 y CoD: Black Ops 2 tendrán nuevas versiones para PS5

A finales de mayo de 2026, la comunidad descubrió que ambos juegos aparecieron listados en el sitio web oficial del sistema de clasificación de Corea del Sur. La ausencia del subtítulo “Remastered” o similar hizo creer que se trataban de simples ports para las consolas contemporáneas de Sony.

Un poco más adelante, a mediados de junio, Call of Duty: Black Ops 1 y Call of Duty: Black Ops 2 se filtraron en la PSN de PlayStation, lo que sugería que Activision preparaba un estreno sorpresa. También empezó a surgir información relacionada con el contenido que incluirían dichos relanzamientos.

Tras semanas de especulación y rumores, Activision y Treyarch confirmaron que el FPS de 2010 y su secuela de 2012 tendrán un nuevo port para PlayStation. El anuncio oficial se hizo a través de redes sociales, y el breve comunicado también confirmó que dichas versiones fueron desarrolladas por Iron Galaxy Studios.

El mensaje deja claro que son ports de los títulos originales que debutaron en PS3 y Xbox 360, por lo que no estamos ante una remasterización ni un remake. Tanto Call of Duty: Black Ops 1 como Call of Duty: Black Ops 2 incluirán sus respectivos modos de juego, es decir, la campaña single-player, el multijugador competitivo y el modo zombies.

Activision dio a conocer que estos ports estarán disponibles oficialmente para PlayStation en algún momento de julio, pero no proporcionó una fecha de estreno más precisa.

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El regreso de los mejores Call of Duty: Black Ops genera críticas y preguntas

Aunque la confirmación oficial de que ambos juegos regresarán con nuevas versiones ilusionó a los fanáticos, la ausencia de información generó críticas en la comunidad. En particular, hay muchas preguntas en torno a las plataformas en las estarán disponibles los ports.

El comunicado sólo confirma que Call of Duty: Black Ops 1 y CoD: Black Ops 2 recibirán un port para PlayStation, sin brindar más detalles al respecto. Se desconoce si los títulos se lanzarán para PS4 y funcionarán en PS5 gracias a la retrocompatibilidad, o si será una versión nativa para el PlayStation 5 y, en consecuencia, no se podrá ejecutar en la consola de 2013.

Recordemos que ambos juegos de Call of Duty: Black Ops se pueden jugar actualmente en XBOX One y XBOX Series X|S gracias a la función de la retrocompatibilidad, pero dichas versiones son las de XBOX 360. El problema es que los servidores originales están plagados de hackers y unirse a una partida es un peligro.

Así pues, llama la atención que Treyarch jamás mencionó a XBOX en el comunicado, lo que hace creer que las nuevas versiones brillarán por su ausencia en las plataformas de Microsoft. De igual forma, todo parece indicar que no habrá un estreno para Nintendo Switch 2 y PC.

Los nuevos ports de CoD: Black Ops no se lanzarían para XBOX Series X|S

Activision no reveló si los relanzamientos de los juegos clásicos de Treyarch usarán nuevos servidores o si se utilizarán los servicios online de las versiones originales. Por último, tampoco se tiene información oficial con respecto al DLC, así que se desconoce si los títulos incluirán sus paquetes de expansión o si éstos se deberán comprar por separado en caso de que aún estén disponibles.

Pero dinos, ¿te emociona el regreso de los mejores títulos de la saga Black Ops? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

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