Cualquier fan de Call of Duty dirá que Black Ops 1 y 2 son fácilmente algunas de las mejores entregas de la franquicia gracias a sus divertidas campañas single-player, excelentes apartados multijugador e ingeniosos modos zombie. Es por eso que el anuncio oficial de un relanzamiento generó entusiasmo en la comunidad, pero también dudas.

Después de que las nuevas versiones de los clásicos de Treyarch se filtraran un par de ocasiones, Activision finalmente puso fin al misterio y confirmó que el FPS de 2010 y su secuela directa de 2012 regresarán en plataformas PlayStation; sin embargo, el anuncio omitió mucha información importante.

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Es oficial: Call of Duty Black Ops 1 y 2 llegarán a PS4 y PS5

Si bien todavía hay preguntas sin respuesta, al menos la compañía propiedad de Microsoft reveló nuevos detalles que nos permiten tener una imagen un poco más clara de lo que podemos esperar de los relanzamientos.

Originalmente, el comunicado oficial de Activision se limitó a decir que “los juegos originales de Black Ops y Black Ops 2 serán porteados a PlayStation en julio”, sin especificar las plataformas. Naturalmente, había dudas si tanto los jugadores de PS4 como de PS5 podrían comprar las nuevas versiones.

El medio Eurogamer se puso en contacto con la compañía para obtener más detalles al respecto. Hay buenas noticias para los jugadores que todavía no dan el salto a la actual generación de consolas.

De acuerdo con la información, Activision reveló que las reediciones de Call of Duty: Black Ops 1 y 2 estarán disponibles para PlayStation 4 y PlayStation 5. Si bien los jugadores de la antigua plataforma de Sony estarán felices de saber que podrán revisitar los clásicos de Treyarch, la confirmación decepcionó a los fans del resto de ecosistemas.

Recordemos que Call of Duty: Black Ops debutó en 2010 para PC, XBOX 360 y PlayStation 3, mientras que Call of Duty: Black Ops 2 hizo lo propio a finales de 2012 en las mismas plataformas.

Aunque los fans de PC y XBOX 360 aún pueden comprar ambos juegos y disfrutarlos en su totalidad (con limitaciones), los jugadores de PS4 y PS5 tenían que desempolvar sus antiguos PlayStation 3 para revisitar los títulos antiguos de la franquicia. Quizás por ello, Activision consideró pertinente sólo relanzar los juegos para las consolas de Sony.

El problema es que las versiones para PC y XBOX 360 son infames por tener problemas severos de hackers y tramposos en los componentes en línea. Y sí, los jugadores de XBOX One y XBOX Series X|S deben enfrentarse a esos inconvenientes, a pesar de tener acceso a los títulos gracias a las funciones de retrocompatibilidad.

Confirma que tanto Call of Duty: Black Ops como Call of Duty: Black Ops 2 se lanzarán para PS4 y PS5

Activision tampoco mencionó una versión para Nintendo Switch 2, lo que parece una oportunidad pérdida.

¿CoD: Black Ops 1 y Call of Duty: Black Ops 2 tendrá remasterizaciones o ports?

Otro factor que generó dudas es si los relanzamientos de los videojuegos clásicos de Activision serán remasterizaciones que incorporarán mejoras gráficas y de jugabilidad, o si serán simples ports que conservarán la inmensa mayoría de los elementos y las características de las versiones originales.

Según Eurogamer, la compañía hizo hincapié en que las nuevas versiones son ports para PlayStation 4 y PlayStation 5, así que no son remasters. Esto significa que los fans de Call of Duty: Black Ops 1 y 2 deberían esperar una experiencia prácticamente idéntica a la que tuvieron durante la generación de XBOX 360 y PS3.

Si bien Treyarch y Iron Galaxy Studios guardan silencio y todavía no revelan los detalles técnicos, se puede especular que las nuevas versiones no aprovecharán las capacidades de los hardwares modernos. Así pues, es poco probable que los ports sean compatibles con 120hz, una mayor tasa de frames y otras funciones modernas.

Call of Duty: Black Ops tenía una resolución de 960x544, mientras que CoD: Black Ops 2 funcionaba a solo 832x624 en PS3. Así pues, un simple aumento a 1920x1080 en PS4 y PS5 sería un cambio significativo. Deberemos esperar hasta que Activision comparta más información.

También es un misterio si las nuevas versiones se venderán en un mismo paquete o de forma individual, o si los ports incluirán el contenido descargable o si éste ni siquiera llegará a las consolas modernas de PlayStation. De igual forma, es un misterio si los relanzamientos usarán la misma infraestructura online para sus servidores.

CoD: Black Ops 1 y 2 regresarán a PlayStation con ports, no remasters

Pero dinos, ¿prefieres un port o un remaster? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

Podrás encontrar más información sobre Call of Duty: Black Ops 1 y 2 si visitas esta página.

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