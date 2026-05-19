Ahora que Pokémon Champions ya está disponible, sus desarrolladores comenzaron a compartir más detalles sobre el proceso creativo detrás del juego competitivo. Uno de los temas que más llamó la atención fue la forma en que eligieron a los Pokémon disponibles en el roster inicial.

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En una entrevista reciente con la revista japonesa Nintendo Dream, el productor Masaaki Hoshino explicó que el objetivo principal siempre fue crear una experiencia clara y accesible para quienes apenas comienzan en las batallas competitivas. Además, confirmó que Shigeki Morimoto participó directamente en la selección de criaturas junto al resto del equipo de desarrollo.

El equipo priorizó Pokémon fáciles de entender

Según Hoshino, el roster inicial fue diseñado cuidadosamente para ayudar a los jugadores a identificar rápidamente cuáles criaturas son fuertes y cómo funcionan dentro de los combates.

El productor comentó que Morimoto y el equipo analizaron qué Pokémon podían ofrecer una experiencia competitiva sencilla, divertida y fácil de comprender desde las primeras partidas.

Por esa razón, algunas criaturas más complejas o con estrategias avanzadas quedaron fuera del lanzamiento inicial. Hoshino incluso mencionó que Pokémon como Clefairy o Porygon2 podrían añadirse más adelante mediante futuras actualizaciones.

El responsable del proyecto también explicó que el estudio pensó desde el inicio en crear divisiones y reglas específicas para mantener el balance competitivo conforme el juego siga creciendo.

Las Mega Evoluciones fueron la primera gran apuesta competitiva

Otro detalle interesante es que las Mega Evoluciones fueron elegidas como la primera mecánica especial disponible dentro de Pokémon Champions. Hoshino aseguró que integrar sistemas especiales siempre representó un reto importante para el balance del juego. Debido a eso, el equipo decidió avanzar poco a poco con las funciones competitivas más complejas. Para lograrlo, los desarrolladores crearon un objeto llamado Omni Ring, el cual sirve para manejar distintas mecánicas especiales dentro de los combates.

El productor también explicó que otras funciones podrían integrarse después, aunque el equipo prefirió comenzar con las Mega Evoluciones por su popularidad entre la comunidad y por lo fáciles que resultan de entender para nuevos jugadores. Todo indica que Pokémon Champions seguirá creciendo con nuevas criaturas, reglas y mecánicas conforme evolucione su escena competitiva.

¿Te gustó el roster inicial de Pokémon Champions? ¿Qué Pokémon esperas que llegue en futuras actualizaciones? Cuéntanos en los comentarios.

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