Los videojuegos son más populares que nunca, y cada vez son más las personas que disfrutan ese hobby. De igual forma, hoy es más común que existan parejas que aprovechan su afición por el gaming para pasar tiempo juntos. Pero, ¿qué sucede cuando sólo una de las partes dedica muchas horas a este pasatiempo? Se producen divorcios.

Esto, al menos, es lo que afirma un abogado especializado en matrimonios. El experto, quien tiene una larga trayectoria profesional, asegura que los juegos son una de las principales causas de separaciones, y que los hombres son los más propensos a descuidar sus relaciones y otras responsabilidades por invertir mucho tiempo en dicho hobby.

Video relacionado: Juegos por lo que no tienes novia - TOP 5

Abogado afirma que los videojuegos pueden destruir matrimonios

Nos referimos a Marco Brown, un abogado que se especializa en temas de familia y pareja. Además de ejercer sus labores como guía legal, tiene una cuenta de TikTok en la que comparte consejos a su comunidad y habla sobre diversos tópicos relacionados con su rubro profesional.

Hace poco, el experto, quien tiene casi 100,000 seguidores en la red social, comenzó una serie de video en las que destaca 5 hábitos que pueden destruir un matrimonio. En su primer capítulo pone al “desprecio” como una de las principales causas detrás de una separación, y en el siguiente episodio remarca la incapacidad de aceptar una disculpa como otro comportamiento dañino.

Lo interesante está en la tercera parte de esta serie. Según Marco Brown, el uso exagerado de videojuegos tiene el potencial de destruir una relación de pareja y derivar en un posible divorcio. El abogado señala que, en sus más de 15 años de trayectoria profesional, ha visto muchos casos de separaciones provocadas por el gaming.

De acuerdo con el experto, muchos jugadores, sobre todo hombres, suelen pasar horas y horas con sus videojuegos favoritos y a menudo descuidan otras responsabilidades, como el cuidado de los hijos y las tareas domésticas. El abogado incluso señala que algunos esposos solamente interrumpen sus sesiones para comer y buscar relaciones.

“Los hombres, especialmente ellos, juegan videojuegos todo el día. Se encierran y juegan por 8, 12 o 16 horas seguidas, y luego sólo suben por comida y relaciones. Ellos creen que su esposa va a estar de acuerdo con eso, y que ella va a criar a sus hijos y todo eso”, afirmó el especialista.

Marco Brown señala que el uso excesivo de los videojuegos seguramente no causará un divorcio inmediato, pero advierte que ese hábito, si se mantiene a largo plazo, puede deteriorar la relación en un par de años y causar una inevitable separación.

Los videojuegos causan matrimonios fallidos y divorcios, según abogado especialista

Vale la pena destacar que el abogado únicamente habla de su experiencia profesional, pues no cita ninguna estadística o algún estudio que compruebe que el gaming inherentemente causa divorcios.

El gaming también une a las parejas

En otros videos, Marco Brown señala que el uso excesivo de las redes sociales y las infidelidades son otras de las conductas que pueden causar un divorcio. Pero claro, la mención de los videojuegos generó un gran debate debate. Si bien algunas personas están en desacuerdo con él, otros concuerdan en que el gaming, como cualquier otro hobby, necesita moderación, especialmente cuando se está en pareja.

Si bien es fácil ver por qué los juegos pueden causar problemas en una relación amorosa, en años recientes hemos visto numerosos casos de personas que, de hecho, fortalecieron sus vínculos gracias a este pasatiempo.

A principios de la década, se hizo viral el caso de Peter Chiykowski, un jugador que decidió convertirse en un personaje de Stardew Valley para contentar a su esposa. Sin ir demasiado lejos, el año pasado también compartimos la historia de Kakeru, un jugador profesional de Street Fighter 6 que compitió junto a su esposa en un torneo oficial.

También es imposible olvidar la historia de una pareja gamer que invitó a Sony a su boda. Sorpresivamente, la compañía respondió a la solicitud con regalos, incluidos Marvel’s Spider-Man 2 y otros exclusivos de PlayStation 5.

También existen matrimonios gamer

Pero cuéntanos, ¿estás de acuerdo con la opinión del abogado Marco Brown? ¿Crees que los videojuegos pueden causar divorcios? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con videojuegos.

Video relacionado: TOP 5: Habilidades que te enseñaron los videojuegos

Fuente