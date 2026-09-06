Tras años de rumores, especulaciones, teorías y filtraciones, por fin tenemos una imagen más clara de lo que ofrecerá Grand Theft Auto VI cuando debute oficialmente a finales de este año; sin embargo, hay un aspecto de la experiencia que permanece como un completo misterio: el hipotético nuevo GTA Online.

Ni Rockstar Games ni Take-Two Interactive se han pronunciado sobre la posibilidad de lanzar un nuevo componente en línea que acompañe el estreno de la secuela; sin embargo, y debido a que el modo multijugador de la entrega de 2013 es un éxito rotundo, es fácil asumir que los desarrolladores trabajan en una nueva iteración.

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¿Cuándo debutará el GTA Online de Grand Theft Auto VI?

Fue a finales de 2023 cuando la compañía responsable de la franquicia puso fin al misterio y mostró el primer adelanto oficial de GTA VI. Tuvimos que esperar hasta 2025 para ver el segundo adelanto, y fue el pasado 27 de agosto cuando finalmente se compartió un avance extendido que permitió ver gameplay real y otros detalles.

En los casi 3 años que ya pasaron desde el anuncio oficial de Grand Theft Auto VI, en ningún momento se compartió información sobre un hipotético GTA Online 2.0, más allá de que un personaje de GTA V aparecerá en la secuela.

El silencio alrededor del tema preocupa a un sector de la comunidad, especialmente a los fans que invirtieron horas y horas en el modo multijugador del título de 2013.

La descripción oficial de GTA VI deja claro que estamos ante una experiencia completamente single-player, e incluso Rob Nelson, codirector de Rockstar North, afirmó que la secuela no tendrá microtransacciones. Esto hizo creer a los jugadores que la nueva entrega prescindirá de un apartado en línea.

Recordemos que el GTA Online original debutó alrededor de 2 semanas después del lanzamiento de Grand Theft Auto V; sin embargo, Rockstar Games anunció previamente el modo multijugador en aquella ocasión, algo que no ha sucedido en esta ocasión.

En un artículo reciente para Forbes, Paul Tassi habló sobre la falta de información y la negativa constante de la compañía de hablar sobre el apartado multiplayer de la secuela. El editor afirma que el lanzamiento podría estar aún muy lejos.

“Lo más probable es que falten al menos 1 o 2 años para el estreno del GTA Online de Grand Theft Auto VI, en lugar de 2 semanas. Y está muy claro que no coincidirá con el fin del servicio de GTA Online”, comentó el periodista. En caso de que dichas suposiciones sean ciertas, el debut podría tener lugar a finales de 2028, e incluso más tarde.

El GTA Online 2 aún no tiene fecha de lanzamiento

Vale la pena destacar que esta información no proviene de una fuente oficial de Rockstar Games ni siquiera de un informante, pues Paul Tassi se limita a utilizar el historial de la compañía y otras pruebas existentes para especular sobre el lanzamiento. Así pues, hay que tomar estos informes con pinzas.

El nuevo GTA Online de Grand Theft Auto VI está lejos por culpa del éxito de GTA V

A pesar de tener más de 10 años a sus espaldas, GTA Online aún es tremendamente popular. Precisamente, una de las razones por las que el modo multijugador de Red Dead Redemption 2 perdió soporte tan rápido se debió al hecho de que Rockstar priorizó el apartado multiplayer del título de 2013 y el desarrollo de la secuela.

Paul Tassi teoriza que el estudio esperará a que se calme el éxito de GTA VI a la par que analiza la probable caída de ingresos que sufrirá GTA Online una vez que se lance el nuevo juego, incluso si éste último ni incluye algún componente en línea.

El periodista señala que convencer a los jugadores de empezar desde 0 será difícil, incluso si el videojuego protagonizado por Jason y Lucía rompe récords de venta. Eso es algo en lo que está de acuerdo Chet Faliszek, veterano de Valve con 12 años de experiencia que trabajó en Portal y Left 4 Dead.

“Podemos ver a otros que intentaron convencer a la gente y, cuando no lo consiguieron, abandonaron el juego anterior (…) ¿Cómo consigues que la gente se pase a Grand Theft Auto VI Online? Porque ganas miles de millones con Grand Theft Auto V Online, así que quieres ganar aún más con el 6. ¿Cómo lo haces?”, comentó el desarrollador.

Anteriormente, Strauss Zelnick, jefe de Take-Two Interactive, sugirió que Rockstar Games aún dará soporte a GTA Online, incluso si se lanza un nuevo modo multijugador junto a la próxima entrega.

El primer GTA Online aún es éxito de ingresos

Pero cuéntanos, ¿te gustaría que se lance un nuevo apartado online que reemplace al anterior? Déjanos leerte en los comentarios.

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Fuente 1 y 2