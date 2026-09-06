Este fin de semana serviría para cerrar con broche de oro el Pokémon GO Fest 2026... o por lo menos eso planeaba Scopely Explore, porque en realidad el evento fue más bien intempestivo y para empeorarlo hubo problemas que empeoraron el sentir de los jugadores.

Si bien el Megafinal no es un evento en sí mismo, sino más bien la parte de clausura de Pokémon GO Fest 2026, ha dejado mucho que desear por la poca cantidad de contenido de interés que ofrece a los usuarios, en especial el decepcionante potenciador de probabilidades de Pokémon shiny.

Pokémon GO otra vez hizo enojar a jugadores

Sin embargo, muchos fueron los jugadores que formaron parte del evento tan pronto como comenzó para obtener las nuevas Megaevoluciones de los iniciales de Kalos o para presenciar el ansiado regreso de Mewtwo Acorazado.

Todo se llevó a cabo conforme a lo previsto para los jugadores del hemisferio oriental, pero para sorpresa de los jugadores del occidental, el juego sufrió una importante falla en la red que impidió que interfirió en batallas dentro del juego, en especial en incursiones a tal grado que los jugadores no podían hacer daño al jefe de incursión, mientras que éste sí.

Sin poder hacer nada, a los jugadores se les agotaba el tiempo en incursión y al final se quedaban sin poder atrapar al Pokémon y sin el Pase de incursión que usaron para unirse a la incursión.

Scopely Explore trató de compensar la falla de Pokémon GO

El problema duró varios minutos y dada la importancia del mismo, los desarrolladores del juego tuvieron que abordarlo en redes sociales horas más tarde y mencionaron que como “muestra de su aprecio” todos los jugadores recibirían hasta 2 Pases de incursión el siguiente día, el último del evento.

Como era de esperarse, los jugadores están furiosos, pues afirman que lo que perdieron fueron Pases de incursión remota, no Pases de incursión normales ni Pases de incursión premium. Tanto en redes sociales como en foros en línea los jugadores expresaron la inconformidad con la compensación y con el evento en general.

Para ponerlo en contexto, los pases que Scopely Explore está distribuyendo son Pases de incursión normales o naranja, que pueden conseguirse gratis (1 al día) y que sólo pueden usarse en incursiones de manera presencial y no de manera remota. Sin mencionar que los de color naranja no pueden acumularse en la Bolsa, sino que deben usarse para poder reclamar otro.

El Megafinal de Pokémon GO Fest 2026 no fue del agrado de los jugadores y aparte sufrió fallas (imagen: Scopely Explore, LEVEL UP)

“Entrenadores: los problemas de red que afectaban a las incursiones durante el Pokémon GO Fest 2026: Megafinal ya se han resuelto. Si han sido afectados y han perdido un pase de incursión, pónganse en contacto con el equipo de asistencia de Pokémon GO a través del Centro de ayuda de la aplicación para recibir una compensación”, comentó Scopely Explore.

No obstante, como nota de comunidad en Twitter (X), los jugadores ofrecieron más contexto y compartieron reportes en los que dejan ver que este proceso es un embrollo porque el chatbot del centro de ayuda pide capturas de pantalla del diario de aventuras como evidencia, lo cual no es posible porque las incursiones fallidas no se registran ahí.

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