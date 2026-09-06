La semana que viene será una muy importante para los fans de Nintendo porque será una ventana a través de la cual por fin la compañía japonesa les dejará ver muchos proyectos en los que trabaja. Un nuevo rumor no ha hecho más que elevar los ánimos, pues anticipa que una olvidada serie de Nintendo prepara su regreso.

La información en esta ocasión no proviene de una fuente reconocida, lo cual para muchos podría ser sinónimo de poca veracidad; ciertamente se trata de un caso poco usual, pero que llama la atención porque el informante hace sus filtraciones a través de comentarios de YouTube y todas sus predicciones hasta la fecha han resultado 100% certeras.

¿Cuál es el historial de filtraciones de malo932, el nuevo filtrador de Nintendo?

Estamos hablando de malo932, que ha ganado relevancia porque comenzó a compartir filtraciones en videos ajenos de YouTube a principios de año. Naturalmente, al inicio nadie prestaba atención a sus predicciones, pero esto cambio cuando en retrospectiva los jugadores veían que sus filtraciones eran parte del contenido que aparecía en los Nintendo Direct.

Este mismo usuario anticipó la revelación de Nintendo Switch Sports Resort y Spatoon Raiders y los remakes de The Legend of Zelda: Ocarina of Time y Star Fox incluso antes de que otros reconocidos filtradores lo hicieran, como NateTheHate.

El interés de los fans en torno a los nuevos proyectos habría sido abrumadora para el filtrador, pues se distanció de YouTube luego de que otros usuarios en foros documentaran lo sucedido. No obstante (antes de prácticamente borrar su presencia de YouTube), el filtrador apareció para filtrar 2 nuevos juegos que estarían en camino a Nintendo Switch 2.

Nintendogs y Super Smash Bros. volverían pronto

El título más inusual que filtró es Nintendogs, cuya útima entrega, Nintendogs + Cats, debutó en 2011, lo cual significa que, de ser cierta esta filtración, la franquicia estaría de regreso tras 15 años de inactividad.

“Los juegos acogedores y extraños son fuertes en Nintendo y tal vez otra “olvidada” serie acogedora y extraña de Nintendo esté en camino, ladrando. Guiño, guiño, guau, guau”, expresó el usuario con un comentario en un video (vía VICE).

Por si fuera poco, el usuario también adelantó que otra franquicia que está preparando su debut en Nintendo Switch 2 es Super Smash Bros. Ultimate, que llegaría a la consola no con una remasterización o port de la entrega previa, sino que sería un título completamente nuevo.

Nintendogs y próximo Super Smash Bros. ya estarían en desarrollo, según inusual filtrador (imagen: Nintendo)

Estos 2 juegos nuevos se sumarían a la lista de proyectos en desarrollo para Nintendo Switch 2 que aún no se han anunciado oficialmente y de los cuales él mismo ha hablado por primera vez: DLC para Mario Kart World que se lanzará en 2027 y que incluirá a Fox McCloud como piloto seleccionable, un nuevo Star Fox al estilo Adventures, un nuevo Mario en 3D, un Wario Land y un remake de Super Metroid con arte de pixel.

No está de más recordarte también que, aunque el filtrador ha compartido información que ha probado ser cierta, no deja de ser un rumor, así que te invitamos a tomarlo como tal. Además, hay que dejar claro que el filtrador nunca dijo o insinuó que estos juegos aparecerían en el próximo Nintendo Direct.

¿Crees que estos proyectos se harán realidad?, ¿cuál te emocionaría más? Cuéntanos en los comentarios.

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