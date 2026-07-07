Google anunció un cambio que afectará a todos los usuarios de Android. A partir del 7 de julio, las copias de seguridad de los dispositivos comenzarán a contar para el límite de almacenamiento de las cuentas de Google, algo que hasta ahora no ocurría con la mayoría de los datos respaldados.

La compañía aseguró que el cambio será prácticamente imperceptible para la mayoría de las personas, aunque sí representa una modificación importante en la forma en que se administra el espacio disponible en la nube.

Las copias de seguridad de Android comenzarán a ocupar espacio en Google

Hasta ahora, Google solo descontaba del almacenamiento elementos como las fotos y videos guardados en Google Fotos, además del contenido multimedia incluido en mensajes MMS.

Con la nueva política, todo el respaldo de Android pasará a formar parte del almacenamiento utilizado por la cuenta de Google.

De acuerdo con la compañía, el cambio tendrá un impacto promedio de apenas 40 MB por usuario, por lo que la mayoría difícilmente notará la diferencia.

Los usuarios que estrenen un dispositivo Android después del 7 de julio verán la medida aplicada desde el primer momento. En cambio, quienes ya utilizan Android recibirán la actualización de forma gradual durante los próximos meses.

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Google permitirá elegir qué información quieres respaldar

Como parte de esta actualización, Google también incorporará nuevas opciones para administrar las copias de seguridad.

Desde el menú de respaldos será posible decidir qué información se guarda en la nube. Los usuarios podrán excluir elementos como la configuración del dispositivo, el historial de llamadas o los mensajes SMS y MMS, además de seleccionar qué aplicaciones incluirán sus datos en la copia de seguridad.

La empresa explicó que estas herramientas buscan ofrecer mayor transparencia y permitir que cada usuario administre mejor el espacio disponible en su cuenta.

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Google sigue ajustando su política de almacenamiento

Este no es el único cambio reciente relacionado con el almacenamiento de Google. Hace apenas unas semanas, la compañía comenzó a probar una reducción del espacio gratuito para algunas cuentas nuevas, que pasan de 15 GB a 5 GB si el usuario no vincula un número telefónico.

Con estas modificaciones, Google continúa ajustando la forma en que administra el almacenamiento en la nube, aunque en el caso de las copias de seguridad de Android asegura que el impacto para la mayoría de los usuarios será mínimo.

Y tú, ¿qué opinas sobre este cambio? Cuéntanos en los comentarios.

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