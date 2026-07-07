XBOX Game Pass te dejará jugar “gratis” 10 nuevos títulos, incluyendo un juegazo de Activision con 90 en MetacriticPor Daniel Laguna el
El servicio de suscripción perderá 10 juegos durante la primera mitad de julio
Esta semana, se revelaron noticias poco alentadoras sobre XBOX Game Pass; sin embargo, Microsoft no tirará la toalla y seguirá apostando por su servicio de suscripción. Prueba de ello es que esta mañana confirmó los nuevos juegos que llegarán a su catálogo durante la primera mitad de julio.
La compañía confirmó interesantes novedades para consolas y PC que se sumarán al servicio en los próximos días, así como diversos títulos que ahora se podrán disfrutar con una suscripción Premium, esto luego de que fueran exclusivos del plan Ultimate.
Lamentablemente, no todas son buenas noticias, pues XBOX Game Pass y PC Game Pass también perderán 10 títulos a mediados de julio, así que quedan pocos días para disfrutarlos sin costo adicional.
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Estos juegos llegarán a XBOX Game Pass en julio de 2026
A partir de hoy, todos los usuarios del servicio ya pueden disfrutar Winds of Arcana: Ruination, una interesante propuesta ideal para los fanáticos de los metroidvania y los juegos en 2.5D. Una de las sorpresas para llamativas es que Gears of War: Reloaded ahora se podrá disfrutar con una suscripción Premium, así que estará disponible para más suscriptores.
Uno de los lanzamientos más importantes del mes será la llegada de Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 al servicio. El juego de Activision recibió elogios y obtuvo una calificación de 90 en Metacritic. En unos cuantos días, los usuarios de XBOX Game Pass y PC Game Pass podrán disfrutarlo sin costo adicional.
Microsoft también presumió que la versión 1.0 de Palworld debutará el próximo 10 de julio y que se podrá disfrutar con una suscripción a su servicio. En esta ocasión, el único lanzamiento de día 1 será Ascend to Zero, un roguelike con altas dosis de acción.
La lista también incluye lanzamientos como PBA Pro Bowling 2026, Quarantine Zone: The Last Check, Mavrix by Matt Jones, The Planet Crafter y más. Abajo están todos los nuevos juegos confirmados para el servicio:
Ultimate:
- Ascend to Zero (13 de julio)
Premium:
- Winds of Arcana: Ruination (hoy)
- Gears of War: Reloaded (9 de julio)
- Tamashika (9 de julio)
- PBA Pro Bowling 2026 (14 de julio)
- Quarantine Zone: The Last Check (15 de julio)
- Mavrix by Matt Jones (16 de julio)
- FixForce (17 de julio)
- The Planet Crafter (21 de julio)
- Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 (21 de julio)
PC:
- Fogpiercer (17 de julio)
¿Qué títulos abandonarán pronto el servicio de XBOX?
Una de las desventajas de los servicios de suscripción es que su contenido no es permanente. Así como nuevos títulos llegan a sus catálogos, otros desaparecen cada cierto tiempo. Microsoft confirmó que XBOX Game Pass perderá 10 interesantes títulos a mediados de este mes.
Entre la lista destacan juegos como Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition y EA Sports Football Club 24 que, sin duda, los fanáticos de las aventuras y el futbol extrañarán. También quedan pocos días para disfrutar Powerwash Simulator, Splitgate: Arena Reloaded y el divertido Golf With Your Friends.
Los 10 juegos desaparecerán de XBOX Game Pass, PC Game Pass y el juego en la nube el próximo 15 de julio. Abajo está la lista completa:
- Dungeons of Hinterberg
- EA Sports Football Club 24
- Stellaris
- Golf With Your Friends
- Minami Lane
- Powerwash Simulator
- Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition
- Splitgate: Arena Reloaded
- Super Fantasy Kingdom
- Techtonica
En esta página encontrarás todas las noticias sobre Xbox Game Pass.
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