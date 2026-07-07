La nueva ola de despidos en Xbox sigue cobrando víctimas. Después de confirmarse recortes en varios estudios de Microsoft, ahora surgieron reportes que indican que Obsidian Entertainment, uno de los equipos más importantes de la compañía, también perdió a una parte importante de su personal.

Diversos desarrolladores recurrieron a redes sociales para revelar que fueron despedidos como parte de la reestructuración de Microsoft, mientras que otros reportes señalan que el estudio habría perdido cerca de una cuarta parte de su plantilla.

Obsidian también fue afectado por los despidos de Microsoft

Uno de los primeros en confirmar la situación fue Jay Turner, diseñador narrativo que trabajó en Avowed y que anteriormente participó en franquicias como Dragon Age y Mass Effect.

A través de Bluesky, el creativo anunció que fue despedido junto con varios compañeros y describió la situación como parte de los “rituales de sacrificio de Microsoft”, una frase que rápidamente llamó la atención de la comunidad.

Poco después, otros desarrolladores de Obsidian compartieron mensajes similares. Kate Dollarhyde, líder narrativa del estudio y escritora en juegos como Pentiment, The Outer Worlds, Pillars of Eternity y Avowed, aseguró que “muchos desarrolladores excelentes” perdieron su empleo.

Incluso un animador del estudio confirmó que fue uno de las “decenas” de trabajadores afectados por la decisión.

Reporte asegura que hasta 25% del estudio perdió su empleo

Aunque Microsoft no ha revelado cuántas personas fueron despedidas de Obsidian, un reporte de Kotaku afirma que entre 60 y 70 empleados habrían sido afectados.

Si esa cifra es correcta, el estudio habría perdido aproximadamente el 25% de su plantilla.

Hasta hace unos días circulaban rumores de que Obsidian estaba negociando con Microsoft para evitar un posible cierre, pero esa información fue desmentida previamente por el periodista Jason Schreier. Al final, el estudio evitó desaparecer, pero no logró librarse de los recortes.

Algunos juegos de Obsidian están en riesgo por culpa de Unity

Estos nuevos despidos forman parte de la nueva reorganización de Microsoft, que comenzó esta semana y que impactará a miles de trabajadores de la división de videojuegos.

Además de Obsidian, estudios como Bethesda y ZeniMax también reportaron bajas de personal, dejando claro que prácticamente ningún equipo de Xbox quedó fuera de esta nueva ronda de recortes.

Por ahora, Microsoft no ha emitido un comunicado específico sobre la situación de Obsidian ni ha confirmado el número oficial de empleados afectados. Sin embargo, los testimonios de varios desarrolladores dejan claro que el estudio responsable de Avowed, The Outer Worlds y Grounded también sufrió un duro golpe.

Y tú, ¿cómo crees que sea el futuro de Obsidian despues de esta ronda de despidos? Cuéntanos en los comentarios.

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