Pokémon GO está celebrando su décimo aniversario, pero las noticias no solo giran alrededor del juego. El estudio que lo creó, Niantic, anunció oficialmente que cambiará de nombre y también estrenará una nueva identidad visual.

A partir de ahora, el equipo pasará a llamarse Scopely Explore, una decisión que llega meses después de que Scopely adquiriera la división de videojuegos de Niantic por 3,500 millones de dólares en marzo de este año.

Niantic se convierte en Scopely Explore

Según el comunicado oficial, el nuevo nombre busca reflejar la filosofía que ha acompañado al estudio desde sus inicios: la exploración del mundo real.

“La exploración está en el corazón de estos juegos y de las comunidades que los disfrutan. Ya sea descubriendo nuevos lugares, conectando con otras personas o experimentando el mundo de nuevas maneras, siempre hemos creído que hay más por explorar”.

La compañía también aclaró que Scopely Explore no será una empresa independiente, sino un equipo interno dentro de Scopely encargado de desarrollar y operar experiencias basadas en la exploración y la interacción social.

Pokémon GO seguirá igual, pero con nuevo logo del estudio

El cambio no significa que Pokémon GO desaparezca o cambie de dueño otra vez. El juego continuará siendo operado por Scopely y seguirá recibiendo contenido y actualizaciones.

Durante las próximas semanas, el nuevo nombre y logotipo comenzarán a aparecer dentro de los juegos y canales oficiales del estudio.

¿Qué otros juegos pertenecen a Scopely Explore?

Además de Pokémon GO, el equipo también es responsable de otros títulos de exploración y realidad aumentada como Pikmin Bloom y Monster Hunter Now.

Con este movimiento, Scopely deja claro que quiere mantener viva la filosofía que hizo famoso a Pokémon GO: salir de casa, explorar el mundo y conectar con otros jugadores.

¿Qué te pareció este cambio? ¿Qué esperas que suceda con esta nueva era del estudio antes conocido como Niantic?

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