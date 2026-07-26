Mientras los fans esperan noticias sobre el reboot cinematográfico de los X-Men en el Universo Cinematográfico de Marvel, la editorial decidió adelantarse con un anuncio importante durante la San Diego Comic-Con 2026. Marvel Comics reveló el equipo que protagonizará Maximum X-Men, una nueva serie en la que los mutantes asumirán el papel que tradicionalmente han ocupado los Avengers.

La historia arrancará en diciembre y mostrará un mundo en el que los héroes más poderosos de la Tierra ya no están disponibles para proteger al planeta.

Storm liderará a los nuevos X-Men

Tras los acontecimientos del evento Armageddon, la Tierra-616 se quedará sin los Avengers. Ante este escenario, Storm (o Tormenta) tomará la iniciativa y reunirá a un poderoso grupo de mutantes para defender al mundo.

El nuevo equipo estará integrado por:

Storm

Wolverine

Colossus

Bishop

Iceman

Psylocke

Firestar

Justice

La serie estará escrita por Christopher Yost, conocido por su trabajo en varias historias de los mutantes, mientras que Tony S. Daniel será el encargado del apartado artístico.

Yost aseguró que Maximum X-Men recuperará el espíritu clásico de las historias de Chris Claremont, pero con amenazas del nivel de los Avengers.

El debut del equipo no será precisamente sencillo. Su primera aventura los llevará a combatir una invasión proveniente de la Zona Negativa, aunque Marvel todavía mantiene en secreto quién estará detrás del ataque.

La editorial insinuó que podría tratarse nuevamente de Annihilus, uno de los villanos más peligrosos de Marvel y principal antagonista del evento Annihilation de 2006, aunque dejó abierta la posibilidad de que exista una amenaza aún mayor.

Psylocke vuelve a generar dudas entre los fans

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la identidad de Psylocke. La portada del primer número muestra claramente a Betsy Braddock utilizando nuevamente ese nombre, pese a que en los últimos años el alias había quedado en manos de Kwannon tras resolverse la complicada historia que ambas compartieron durante décadas.

Marvel no explicó por qué Betsy vuelve a usar el nombre de Psylocke, por lo que habrá que esperar al lanzamiento del cómic para conocer cómo justificará este cambio.

Maximum X-Men #1 llegará a las tiendas el próximo 2 de diciembre y marcará el inicio de una nueva etapa para los mutantes, quienes tendrán la responsabilidad de proteger al Universo Marvel en ausencia de los Avengers.

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