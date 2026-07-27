YouTube se mantiene como la opción favorita de millones de personas para disfrutar contenido multimedia. Esto a pesar del auge y la enorme popularidad de los servicios de suscripción. Google quiere darle otro empuje a su plataforma de videos, sobre todo a YouTube Premium, su plan de paga que elimina la publicidad y ofrece otros beneficios.

María Ellen Coe, directora de negocios de YouTube, confirmó una alianza que beneficiará a los usuarios de YouTube Premium, quienes ahora tendrán acceso a una popular plataforma para disfrutar series y películas sin costo adicional.

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YouTube Premium mejorará e incluirá acceso a un servicio de series y películas sin costo extra

Por medio de un comunicado, Google anunció una alianza que busca redefinir “la suscripción de entretenimiento moderna”. En lugar de ver a las grandes plataformas de contenido multimedia como principales competidores, trabajará de cerca con una de ellas para consentir a los usuarios de YouTube Premium.

Muy pronto, los usuarios que paguen su suscripción en la plataforma de videos tendrán acceso gratuito a Peacock, plataforma de series y películas operada por NBCUniversal. De esta forma, las personas con YouTube Premium podrán disfrutar sin costo adicional una suscripción a Peacock Premium, plan que ofrece una cantidad considerable de contenido con publicidad.

Dicho servicio ofrece acceso a aclamadas series y películas de Universal, producciones originales, así como a eventos deportivos de la NFL y la NBA. Mientras los usuarios de YouTube Premium mantengan activa su suscripción, podrán disfrutar gratis el catálogo de Peacock.

“Nuestro objetivo es brindar a los suscriptores más opciones y diversas maneras de disfrutar y descubrir su contenido favorito a través de su membresía, todo en un solo lugar. Compartiremos más detalles y las fechas de lanzamiento oficiales con los suscriptores de YouTube Premium en los próximos meses”, informó Google.

YouTube Premium dará acceso al catálogo de Peacock Premiun con publicidad sin costo extra

"Esta alianza lleva el contenido de primer nivel y las franquicias icónicas de NBCUniversal a la escala inigualable y las plataformas globales de YouTube”, declaró Mike Cavanagh, codirector ejecutivo de Comcast Corporation. “Nos entusiasma fortalecer nuestra relación con YouTube mediante una colaboración que refleja nuestra estrategia de asociarnos con líderes de la industria”.

La promoción sólo estará disponible para usuarios y regiones seleccionadas

Peacock Premium cuesta normalmente $10.99 USD al mes y también está disponible por una suscripción anual de $109.99 USD. Así que su llegada sin costo adicional a YouTube Premium es una excelente noticia para los amantes del streaming.

Anteriormente, YouTube ya ofrecía acceso a Peacock, pero a cambio de la tarifa mensual normal. Ahora, estará disponible gratis para algunos suscriptores del servicio de Google. La mala noticia es que esta promoción sólo estará disponible para los usuarios que vivan en Estados Unidos, donde Peacock está disponible.

Por otro lado, Google explicó que el beneficio será para usuarios seleccionados. Actualmente, no ha revelado los requisitos exactos que hay que cumplir para poder disfrutarlo ni ha revelado planes para añadir más contenido a YouTube Premium en otras regiones del mundo.

YouTube Premium ofrecerá más contenido sin costo adicional, pero por ahora sólo en EUA

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