Es fácil asegurar que Grand Theft Auto VI es uno de los videojuegos más importantes en toda la historia, pues se prevé que rompa récords de venta y marque nuevos precedentes para la industria. En ese sentido, la forma en que se gestionó el lanzamiento de su edición física ya levantó las cejas de la comunidad por muy buenas razones.

La simple idea de que las cajas estén vacías y sólo incluyen un simple código de descarga es suficiente para enfurecer a muchos fanáticos, especialmente de quienes prefieren el formato físico. Por si fuera poco, un nuevo hallazgo revela que dichas copias tendrán bloqueo regional.

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Copias físicas de GTA VI tendrán bloqueo regional y los códigos no funcionarán en todos los países

En términos simples, eso significa que los jugadores estarán forzados a comprar el juego en el mismo país al que pertenece su cuenta. De caso contrario, tendrán problemas para canjear el código en la tienda digital. Estas restricciones afectan directamente a jugadores de México, Argentina y más territorios de LATAM, así como otras regiones.

Fue a finales de junio cuando Rockstar Games confirmó el precio oficial para Grand Theft Auto VI y reveló el contenido de la Ultimate Edition, con un valor de $100 USD. Ese mismo día también se dio a conocer que el juego tendrá un lanzamiento físico, pero que las cajas sólo incluirán un código de descarga.

Esa estrategia, que se estima tiene como objetivo evitar filtraciones prematuras, representa un duro golpe para la preservación del gaming. Además, muchos jugadores destacaron los riesgos en tema de propiedad digital. Y sí, los nuevos hallazgos acaban de poner más leña al fuego.

Rockstar Games actualizó la página de soporte de GTA VI con nuevos detalles, y dio a conocer que las copias “físicas” del sandbox tendrán restricciones regionales. Esta medida muy controvertida impedirá que los códigos del juego comprados en un territorio se puedan usar en otros.

Es cierto que los códigos con restricción regional han formado parte de la industria durante muchos años; sin embargo, el caso de Grand Theft Auto VI es importante porque, en primer lugar, el juego ni siquiera tendrá un lanzamiento físico tradicional. Además, se trata del título más importante de la década, y muchos fans temen que otros estudios sigan el mismo ejemplo.

Estas medidas únicamente afectan a las versiones de PlayStation 5, debido posiblemente a cómo funcionan los lineamientos de la PSN. Así pues, los jugadores de XBOX Series X|S pueden estar más tranquilos porque sí podrán canjear los códigos, sin importar el país de su cuenta y la región donde compraron la copia física.

Las copias físicas de GTA VI tendrán bloqueo regional en México y otros países de Latinoamérica

GTA VI tendrá restricciones regionales

Rockstar Games básicamente advierte a los usuarios de PlayStation 5 que se abstengan de comprar ediciones físicas en tiendas de países cuyo territorio no coincida con el de su cuenta. Esta medida evita que los jugadores aprovechen ofertas regionales a través de tiendas online y plataformas de reventa.

La compañía detrás de Grand Theft Auto VI señala que comprar el juego en un país diferente podría provocar “problemas de activación”, y la comunidad teme que eso marque un nuevo precedente para la industria del gaming. Recordemos que Sony ahora apuesta por un futuro 100% digital, pues a partir de 2028 dejará de producir juegos físicos en disco.

A continuación, se detalla en qué países funcionarán los códigos de GTA VI comprados en una región determinada:

Brasil : Brasil.

Latinoamérica : Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

Norteamérica : Canadá y Estados Unidos.

Corea : Corea del Sur.

Japón : Japón.

Reino Unido : Reino Unido.

Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos : Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

Resto de Asia : Hong Kong, Indonesia, Malasia, Singapur, Taiwán, Tailandia.

Resto de EMEA y Asia: Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, India, Irlanda, Israel, Italia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania.

Además, la compañía propiedad de Take-Two Interactive señala que las copias de Grand Theft Auto VI funcionarán de forma diferente según la región. Por ejemplo, los códigos de descarga tendrán fecha de caducidad en Japón, por lo que dejarán de servir 170 días después del lanzamiento.

Los jugadores deben ser muy cuidadosos y asegurarse de comprar la edición física de Grand Theft Auto VI en el país correcto

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