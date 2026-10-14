Dragon Ball Super: Beerus ya comenzó su emisión, lo que sólo significa una cosa: muy pronto volveremos a ver cómo Goku supera sus límites y se vuelve más fuerte al conseguir nuevas transformaciones, como el Super Saiyajin Blue y, tal vez, el Ultra Instinto. ¿Qué opina Masako Nozawa sobre el crecimiento de su personaje?

Las constantes evoluciones del protagonista y otros peleadores secundarios siempre es tema de discusión y debate en la comunidad. Al final del día, muchos fanáticos consideran que la obra de Akira Toriyama tiró por la borda la escala de poder, lo que obliga que cada vez aparezcan enemigos y guerreros más fuertes.

Pero, ¿eso le molesta a Masako Nozawa? En lo absoluto. De hecho, siempre reacciona con emoción cuando descubre que Goku se volverá más fuerte.

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Masako Nozawa reacciona al constante aumento de poder de Goku

Tal como se prometió, el primer episodio de Dragon Ball Super: Beerus se estrenó el pasado 11 de octubre de 2026 en Japón y el resto del mundo. Los fanáticos de Latinoamérica y otras regiones pueden ver el remake a través de Crunchyroll y Disney+, y pronto se lanzará a través de Netflix, HBO Max y otros servicios.

Para conmemorar el debut del anime, Toei Animation realizó una entrevista con los actores de voz Masako Nozawa, quien interpreta a Goku; y Koichi Yamadera, quien da vida a Bills, el Dios de la destrucción. La conversación se enfocó en el regreso de la franquicia a la televisión.

En un momento dado, se le preguntó a Nozawa-San cómo abordó la interpretación de su personaje, quien siempre se hace más fuerte. Según explica la legendaria actriz de voz, nunca piensa en cómo actuar como Goku, pues se convierte en él tan pronto entra en la sala de grabación.

“No pienso en cómo interpretarlo en absoluto. Entro en el estudio y miro la imagen, y para ese entonces ya me convertí en Goku, Gohan o Goten. Lo interpreto desde dentro de ese sentimiento, y simplemente surge de forma natural”, explicó la actriz de 89 años de edad.

Enseguida, Koichi Yamadera hizo una observación bastante acertada: el protagonista de Dragon Ball Super: Beerus siempre recibe nuevas transformaciones y se vuelve más poderoso, e incluso el actor recordó todas las fases del Super Saiyajin. Después, le preguntó a su colega de reparto si nunca piensa que ya es suficiente.

Masako Nozawa afirma que siempre actúa con plena potencia, como si esa transformación fuera la definitiva. También reconoce que no le molesta que Goku se vuelva más y más poderoso con el transcurso de la serie.

“Siempre doy todo de mí. Si me dicen que Goku se hará aún más fuerte dentro de unos años, yo solo pienso: ‘¿ah, sí? De acuerdo, lo haré’”, comentó la prestigiosa actriz de voz de Dragon Ball.

A Masako Nozawa no le sorprende que Goku reciba nuevas transformaciones y se vuelva cada vez más fuerte en Dragon Ball Super

Masako Nozawa reconoce que el Kamehameha le ayuda en su actuación

Enseguida, Koichi Yamadera reacciona sorprendido a la respuesta de su compañera y afirma que cualquiera diría “bueno, si hubiera sabido que [mi personaje se vuelve más fuerte], me habría contenido”. En ese momento, Masako Nozawa reconoce que la evolución de Goku también influyó en su forma de trabajar detrás del atril.

Durante la entrevista, la actriz confesó que sí modificó su postura al momento de gritar el famoso Kamehameha, la icónica técnica del Maestro Roshi. Lo curioso es que ese cambio surgió de forma involuntaria, y es una forma de representar el constante aumento de poder del protagonista de la serie animada.

“Una cosa que sé que hago, sin querer, es la postura para el Kamehameha. Al principio, mis pies estaban a medio paso de distancia cuando decía ‘haaa”, y a medida que [Goku] se hacía más fuerte, mi postura se hacía más y más amplia”, comentó Masako Nozawa en su conversación con Koichi Yamadera.

Al parecer, cambiar la postura le ayuda a representar el aumento de poder de Goku. El actor de Bills elogió esa dedicación, y afirmó que la actriz “es la única persona que podría hacer eso”.

Si bien la entrevista se enfocó en el lanzamiento de Dragon Ball Super: Beerus, Koichi Yamadera reconoció que no grabó nuevas escenas para este remake. Eso hace creer a los fanáticos que la nueva versión se mantendrá bastante fiel a la serie de 2015, lo que decepcionó a quienes esperaban que el show se apegara más al manga de Toyotaro.

Pero cuéntanos, ¿te molesta que Goku se vuelva cada vez más fuerte? Déjanos leerte en los comentarios.

El episodio 2 del anime se estrenará en Crunchyroll el domingo 18 de octubre. Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con Dragon Ball Super: Beerus.

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