Kenjiro Tsuda, una de las voces más reconocidas del anime y los videojuegos japoneses, presentó una demanda contra la empresa matriz de TikTok tras acusar a la plataforma de permitir contenido generado con inteligencia artificial que imita su voz sin autorización.

El caso ya comenzó a generar enorme preocupación dentro de la industria del doblaje japonés, especialmente por el impacto que las herramientas de IA podrían tener sobre actores de voz profesionales.

Kenjiro Tsuda acusa a TikTok de usar una imitación de IA de su voz

De acuerdo con los reportes, la demanda gira alrededor de una cuenta anónima de TikTok que publicó al menos 188 videos narrados entre julio de 2024 y noviembre de 2025.

Según el equipo legal de Kenjiro Tsuda, las grabaciones utilizan una voz generada por inteligencia artificial que replica de manera muy cercana el característico tono grave del actor japonés.

Los abogados describen la voz como una imitación de su famoso “tono bajo, suave y profundo”, una de las principales características que hicieron extremadamente popular al actor entre fans del anime.

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Además, aseguran que el contenido generaba ingresos mensuales de entre ¥500,000 y ¥750,000 JPY, equivalentes aproximadamente a entre $3400 y $5100 USD.

La voz de Kenjiro Tsuda es una de las más famosas del anime

Kenjiro Tsuda es ampliamente conocido por interpretar personajes extremadamente populares dentro del anime y los videojuegos. Entre sus papeles más famosos se encuentran Kento Nanami en Jujutsu Kaisen y Hyakunosuke Ogata en Golden Kamuy.

Gracias a su distintiva voz grave, el actor se convirtió en una de las figuras más reconocibles del doblaje japonés durante las últimas décadas.

Precisamente por eso, la defensa legal argumenta que la imitación generada por IA puede confundir fácilmente a las personas y representar una violación de la Ley de Prevención de Competencia Desleal en Japón, así como de los llamados “derechos de publicidad”, que protegen el uso comercial de la identidad de celebridades.

Por su parte, la defensa vinculada a TikTok sostiene que la narración no necesariamente imita directamente a Tsuda y podría tratarse simplemente de una “voz masculina genérica”.

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Incluso señalaron que el audio podría haberse entrenado utilizando grabaciones de “un amigo” del creador de contenido, algo mencionado aparentemente en perfiles externos relacionados con la cuenta.

También argumentan que los comentarios de los usuarios se enfocaban principalmente en el contenido de los videos y no específicamente en reconocer la voz de Kenjiro Tsuda.

Sin embargo, las declaraciones del abogado Kei Hiranobu dejan claro que el objetivo del caso va mucho más allá de una sola cuenta de TikTok.

La industria de la actuación de voz teme por el avance de la IA

El representante legal del actor aseguró anteriormente que permitir imitaciones de voz generadas con IA sin regulación podría poner en riesgo el futuro de toda la industria de actuación de voz.

“Si la generación de IA no autorizada continúa sin control, los propios cimientos de la industria del doblaje podrían verse afectados”, explicó.

Por ahora, ya se realizaron varias sesiones privadas relacionadas con el caso y se espera que el primer argumento oral oficial ocurra durante este verano.

El proceso podría convertirse en uno de los casos más importantes hasta ahora relacionados con inteligencia artificial, derechos de voz y contenido digital en Japón.

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