Pocos esperaban que Meccha Chameleon se convirtiera en uno de los mayores fenómenos del año, pero el título independiente sigue rompiendo récords. Sus desarrolladores confirmaron que el juego ya superó los 15 millones de copias vendidas en menos de un mes desde su lanzamiento y, para celebrar el logro, adelantaron una colaboración especial que ya está dando de qué hablar.

El estudio lemorion_1224 compartió la noticia mediante una publicación en Steam, donde agradeció el enorme apoyo de la comunidad con un breve mensaje: “Gracias por el millón... prepárense para una nueva colaboración con una famosa estrella japonesa la próxima semana”.

Por ahora, el equipo no reveló la identidad del invitado ni ofreció pistas sobre el contenido que llegará al juego, por lo que los jugadores ya comenzaron a especular en redes sociales sobre quién podría protagonizar el crossover.

La falta de detalles abrió la puerta a toda clase de teorías. Una de las posibilidades que más fuerza ha tomado entre la comunidad es Hatsune Miku, la popular idol virtual que ha colaborado con franquicias como Fortnite, Sonic the Hedgehog y Magic: The Gathering. Sin embargo, por ahora no existe ninguna confirmación oficial.

Sea quien sea la estrella elegida, el anuncio demuestra que el éxito del juego sigue creciendo apenas semanas después de su lanzamiento.

Meccha Chameleon se convirtió en uno de los mayores éxitos independientes del año

Además de sus impresionantes ventas, el juego ha llamado la atención por su peculiar historia de desarrollo. De acuerdo con sus creadores, el proyecto fue desarrollado en aproximadamente dos meses, una cifra sorprendente considerando el enorme impacto comercial que ha tenido.

El éxito también ha sido respaldado por la crítica. Diversos medios especializados destacaron su propuesta, señalando que ofrece una experiencia divertida y muy adictiva pese a su presupuesto reducido y algunos problemas técnicos propios de un proyecto desarrollado por un equipo muy pequeño.

Con 15 millones de copias vendidas, Meccha Chameleon ya se perfila como uno de los mayores éxitos independientes de 2026, y su próxima colaboración podría impulsar todavía más su popularidad.

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