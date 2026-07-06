La decisión de PlayStation de eliminar el formato físico de sus consolas a partir de 2028 generó polémica, pero también una necesidad de saber sobre los datos que llevaron a ello.

En estos días, los jugadores quieren saber sobre la proporción de ventas físicas y digitales de los títulos más populares en PS5.

En medio del escándalo, un analista reveló datos interesantes que dan cuenta de lo que sucede en la consola de Sony, incluyendo las preferencias en cuanto a contenido y formato.

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Estos son los juegos más vendidos de PS5 en lo que va de 2026 y estas son sus ventas físicas y digitales

El analista de Alinea Analytics, Rhys Elliott, reveló una lista con los juegos más vendidos en PS5 en lo que va de 2026 y los casos en que aplica una proporción entre ventas físicas y digitales.

En cuanto al panorama general, trasciende que Ghost of Yotei, de Sucker Punch, es el único título de PlayStation Studios en la lista y fue superado, por un margen corto, por Forza Horizon 5, juego de XBOX Game Studios.

De acuerdo con la información, los juegos más vendidos en PS5 en lo que va de 2026 y su proporción (donde aplique) de ventas físicas y digitales son:

EA Sports FC 26 - 5.1 millones - 12% físicas

Resident Evil Requiem - 3.5 millones - 27.8% físicas

ARC Raiders - 2.1 millones

007 First Light - 2 millones - 21% físicas

Crimson Desert - 1.9 millones - 19.9% físicas

Forza Horizon 5 - 1.2 millones

Ghost of Yotei - 1.2 millones - 35.4% físicas

PlayStation's top games by copies sold in 2026, including some VERY topical physical game splits (@alineaanalytics estimates).



FC 26 is #1, in no small part thanks to the World Cup fever currently sweeping the globe (and the marketing around it). We won’t flog that dead horse… pic.twitter.com/it2VoINTfv — Rhys Elliott (@superhys) July 3, 2026

Control de precios y aumento de ingresos: el plan de PlayStation

Las críticas de la comunidad apuntan a una imposición por parte de PlayStation respecto al formato que desea para su siguiente generación.

Aunque Sony no ha explicado a fondo la razón de esta decisión, especialistas señalan que la compañía japonesa busca tener control de precios y aumentar sus ingresos.

Al respecto, Rhys Elliott expone los casos de Resident Evil Requiem y Ghost of Yotei. En cuanto al juego de Capcom, resalta que la compañía japonesa tiene buenos números en cuanto a ventas de su catálogo de títulos ya lanzados. Bajo esta perspectiva, Sony desea aumentar sus ingresos por esa vía a través del manejo de un solo formato, el digital:

"Con su decisión de no discos en 2028, Sony quiere una porción mayor de esos ingresos. Cuando llegue Resident Evil 10, PlayStation y Capcom se repartirán esos ingresos de catálogo antiguo entre ellas“.

Luego, está el caso del título de Sucker Punch, Ghost of Yotei, que tiene la mayor proporción de ventas en físico en esta lista. Al respecto, el especialista menciona que su ritmo de ventas ha sido continuo y que solo ha recibido un descuento, por lo que la mayoría de sus ventas fueron a precio completo.

En ese sentido, menciona que Sony tendría la intención de controlar los precios al quitar del camino a las tiendas minoristas:

"Las copias mensuales han sido consistentes todo el año, la marca de un juego que simplemente sigue vendiendo, y solo ha tenido un descuento, así que la mayoría de las copias de este año se vendieron al precio completo de $70 dólares. Una gran señal para la carrera continua de Yotei, y otra razón por la que PlayStation quiere controlar los precios“.

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