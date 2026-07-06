La popular cosplayer japonesa Enako activó su carta trampa en contra del mal olor en una nueva colaboración oficial con Yu-Gi-Oh!. La modelo se transformó en la Chica Maga Oscura para protagonizar la más reciente campaña publicitaria de Sunstar Tonic, una marca japonesa de shampoo.

La colaboración es hace referencia al duelo de monstruos y se titula Ultimate Cool Burst. Además de este curioso video promocional, esta campaña incluye productos de edición limitada y otros artículos coleccionables. La cereza en el pastel es el curioso comercial donde la cosplayer actúa como si fuera la aprendiz del Mago Oscuro en el Duelo de Monstruos.

Bañarte te quitará el mal olor y serás bien recompensado

En el comercial, Enako aparece lista para jugar su turno en pleno duelo, mientras invoca a la Chica Maga Oscura y así asegurar la victoria con un poderoso ataque que acaba con su rival. Al final del video promocional aparece Seto Kaiba, el archirrival de Yugi Muto, listo para retar a Enako.

Al tratarse de una ambiciosa campaña, el uso de la licencia incluye ilustraciones alusivas al anime en la etiqueta de las botellas. También se han preparado algunas recompensas como tarjetas de 500 yenes que se pueden cambiar por productos de Sunstar Tonic, una fotografía autografiada por Enako, una sudadera con el diseño del Dragón Blanco de Ojos Azules Definitivo y un lienzo con la firma de Kenjiro Tsuda, la voz oficial de Seto Kaiba.

Cabe mencionar que la promoción dará diferentes recompensas según la etapa en la que se encuentre y según la página oficial, actualmente se encuentran en la etapa 2. Como debes imaginar, esta oferta está limitada al público japonés.

¿Qué te parece esta campaña publicitaria? ¿Te gustaría ver algo similar en tu país? No olvides dejarnos tus respuestas en la caja de comentarios. Si quieres saber más sobre Yu-Gi-Oh! y el mundo del anime, puedes visitar este enlace.

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