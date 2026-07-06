Las noticias recientes de la industria son desalentadoras. El juego más esperado de la historia, GTA VI, saldrá solo en digital, Steam Machine cuesta más de $1000 dólares, PlayStation acabará con el formato físico y se teme que XBOX haga lo mismo. ¿Hacia quién apunta el mercado? Un reputado analista respondió esa pregunta.

Aunque la industria de los videojuegos es dinámica, en años recientes han tenido lugar hechos y decisiones que rompen las concepciones del gaming desde hace décadas.

Se trata del inicio de una nueva era, pero en ella el gaming no sería para todos, al menos no el que apunta a las grandes producciones y que se sustenta en hardware competente.

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Analista advierte sobre el mercado al que apuntan los videojuegos: el usuario adinerado y en busca de comodidad

La industria de los videojuegos y aquellos que la manejan están tomando decisiones polémicas y se percibe un cambio que podría marcar un antes y un después tras décadas de entretenimiento.

Los recientes anuncios de GTA VI y PlayStation atrajeron la atención sobre las verdaderas intenciones de los directivos e inversionistas y no hay buenas noticias para los jugadores tradicionales.

Al respecto, Mat Piscatella, analista de Circana, señaló que la apuesta de la industria por matar el formato físico e imponer el digital es arriesgada pues no se trata de que no haya un mercado para los discos, sino que los directivos asumen que no tiene potencial de crecimiento y no vale la pena mantenerlo.

Asimismo, mencionó que la industria podría cambiar la estrategia de accesibilidad para ir por los jugadores adinerados y en busca de comodidad.

"Una concepción errónea que estoy viendo es que la decisión de pasar todo a digital refleja que las compañías piensan que a los jugadores no les importan los juegos físicos.

Esto no es verdad. Todos saben que existe una base de jugadores que prefieren lo físico. La elección de moverse completamente hacia lo digital refleja la creencia de que este no es un mercado que valga la pena mantener ni hacer crecer.

Es pura matemática. Ingresos potenciales, costos, márgenes, tasas de conversión a digital que asumen, tiempo, enfoque y energía. Al final, serán los jugadores los que determinen si esa cuenta les salió bien o no.

En un mundo donde las consolas pueden costar $1000 o más dólares, el enfoque cambia: ya no se trata de atraer al mercado masivo, sino de apuntar solo a los más adinerados, aquellos con menor sensibilidad al precio y mayor preferencia por la comodidad“.

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