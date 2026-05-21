El mercado de Pokémon TCG lleva años viviendo momentos absurdos, pero lo que acaba de pasar con una carta de Mew dejó confundida hasta a la gente que sigue diariamente el hobby.

Una copia de Bubble Mew, carta conocida oficialmente como Mew ex #232 del set Paldean Fates, se vendió recientemente por aproximadamente $236,000 USD en una subasta de Goldin.

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Lo más extraño del asunto es que no estamos hablando de una carta ultra rara de los años 90 ni de un objeto prácticamente imposible de encontrar. Bubble Mew es una carta moderna que todavía ha tenido bastante movimiento en el mercado durante los últimos meses.

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La calificación de una compañía es la responsable

La razón detrás del precio descomunal tiene que ver con el sistema de calificación de Beckett, una de las compañías más importantes dedicadas a evaluar cartas coleccionables. Mientras mucha gente conoce las famosas calificaciones de PSA, Beckett tiene una categoría todavía más exclusiva: el Black Label.

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Para recibir esa distinción, una carta prácticamente tiene que ser perfecta en todos los apartados posibles: centrado exacto, esquinas impecables, bordes perfectos y superficie sin defectos visibles.

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El problema es que muy pocas cartas logran esa evaluación. Algunas estimaciones señalan que apenas cerca del 1% de las cartas enviadas a Beckett reciben Black Label. Eso convirtió a este Bubble Mew en un objeto extremadamente codiciado entre coleccionistas e inversionistas del Pokémon TCG.

Un coleccionismo que se está saliendo de control

Parte de la conversación no gira únicamente alrededor de lo costosa que terminó siendo la carta, sino de lo que representa para el futuro del hobby.

Después de todo, normalmente las cartas que alcanzan precios ridículos suelen ser piezas vintage extremadamente difíciles de conseguir en buen estado. Bubble Mew no pertenece a esa categoría.

Como ya mencionamos, forma parte de Paldean Fates, una expansión del ciclo Scarlet & Violet que debutó en enero de 2024. Es decir, no se han cumplido ni 3 años de su lanzamiento y seguramente aún existen montones de sobres de Paldean Fates que no se han abierto, así que podrían existir un montón de Bubble Mew aún por descubrirse.

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Durante los últimos meses han existido cientos de ventas registradas de esta carta en plataformas especializadas. Aun así, su precio no ha dejado de subir.

La situación provocó preocupación entre coleccionistas porque sienten que el mercado moderno de Pokémon está entrando en una dinámica completamente fuera de control, donde cualquier carta popular puede dispararse a precios absurdos únicamente por especulación y rareza artificial ligada al grading.

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Incluso creadores de contenido enfocados en Pokémon quedaron sorprendidos con la venta. Algunos señalaron que operaciones como ésta terminan alterando completamente el mercado, ya que basta una sola venta gigantesca para cambiar la percepción de valor alrededor de una carta.

Mientras tanto, Bubble Mew sigue aumentando de precio y ya hay copias calificadas con PSA 10 vendiéndose por miles de dólares, algo que hace apenas un par de años parecía completamente impensable para una carta tan reciente.

¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que el mercado de tarjetas Pokémon dejará de subir de esta forma? Cuéntanos en los comentarios.

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