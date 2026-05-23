Después de hibernar por años en su cápsula, Mega Man regresará en 2027 con Mega Man: Dual Override. Parece ser un regreso inminente que lleva a uno de los personajes más queridos de Capcom a sus raíces, pero habrá que esperar un año, si es que este lanzamiento ocurre según lo planeado.

La buena noticia es que nuestro robot favorito ha salido del congelador para vender hamburguesas, malteadas y papas fritas de la mano de McDonald’s Japón. Esta colaboración comercial explota el universo de Mega Man 2 de una forma curiosa, porque trae un pedazo de historia al revivir una canción lanzada hace casi 20 años. Un homenaje a un tema musical que tuvo un gran impacto en internet y que los fans aún recuerdan con cariño.

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La canción en cuestión se titula “Air Man ga tosenai” o “No puede derrotar a Air Man” en español. Fue creada por un fan en mayo de 2009 y, un mes después, se creó otra versión vocal con arreglos por el grupo musical Team Nekokan. Air Man ga tosenai relata con lujo de detalles el sufrimiento por el que pasa el jugador al llegar al jefe de dicho nivel. La canción, además, está acompañada de un video lleno de humor de aquella época.

Esta nueva versión, también hecha por Team Nekokan, mantiene el estilo original a modo de una divertida parodia, pero enfocada en el calor del verano. Air Man sigue presente en la canción, pero se ha convertido en una máquina de café que no funciona. Para arreglar el problema, Mega Man decide ir a su McDonald’s más cercano por un café frío y así saciar su sed.

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En otras ocasiones, McDonald’s Japón y Capcom han colaborado de cerca en promociones y publicidad; por ejemplo, la exitosa campaña publicitaria con Street Fighter II, donde era posible obtener colores exclusivos para algunos personajes en Street Fighter 6.

¿Qué te parece esta campaña publicitaria exclusiva de Japón? ¿Crees que colaboraciones como esta tendrían el mismo impacto en México? No olvides responder en la caja de comentarios.

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