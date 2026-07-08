Meta dio un paso importante en la carrera por la inteligencia artificial con el lanzamiento de Muse Image, un nuevo modelo capaz de generar y editar imágenes a partir de instrucciones en lenguaje natural. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es una de sus nuevas funciones: la posibilidad de utilizar cuentas de Instagram como parte del prompt, lo cual podría cambiar para siempre el tipo de contenido real que muchos deciden subir a redes sociales.

La herramienta ya comenzó a llegar a Meta AI, Instagram y WhatsApp en Estados Unidos y promete hacer mucho más sencillo crear imágenes personalizadas con ayuda de la IA.

La nueva IA de Meta puede usar perfiles de Instagram como referencia

Una de las funciones más llamativas de Muse Image es que los usuarios podrán mencionar el perfil de Instagram de otra persona para que la inteligencia artificial utilice su apariencia al momento de generar una imagen.

Según Meta, la función respetará las configuraciones de privacidad que cada usuario tenga definidas para el uso de sus fotografías dentro de Instagram. Aun así, la característica recuerda a otras herramientas de IA que recientemente se volvieron virales por permitir crear imágenes o videos protagonizados por personas reales.

El nuevo modelo no estará limitado a la aplicación de Meta AI.

En Instagram, Muse Image impulsará más de 30 nuevos efectos para Stories, incluyendo filtros que simulan fotografías tomadas con cámaras desechables o estilos completamente nuevos generados mediante inteligencia artificial. Además, los usuarios podrán editar imágenes escribiendo instrucciones o incluso dibujando directamente sobre la fotografía para indicar qué desean modificar.

En WhatsApp, todas estas funciones también estarán disponibles al conversar con Meta AI, permitiendo crear y editar imágenes sin salir de la aplicación de mensajería.

La IA también puede generar texto y hasta códigos QR

Meta asegura que Muse Image incorpora un sistema de razonamiento más avanzado para comprender instrucciones complejas y mantener conversaciones naturales mientras realiza cambios sobre una imagen.

Entre sus capacidades destacan:

Generar imágenes en distintos estilos artísticos.

Combinar varias fotografías en una sola composición.

Crear texto legible dentro de las imágenes.

Generar códigos QR funcionales.

Sugerir muebles reales desde Facebook Marketplace al editar fotografías de una habitación.

La compañía afirma que estas funciones buscan integrar la IA con el resto de su ecosistema de aplicaciones y servicios.

¿Cuándo estará disponible Muse Image?

Por ahora, Muse Image comenzó su despliegue únicamente en Estados Unidos dentro de Meta AI, Instagram y WhatsApp.

Su uso será gratuito para la mayoría de los usuarios, aunque Meta confirmó que existirá un límite de imágenes generadas. Quienes quieran crear más contenido podrán contratar Meta One, la nueva suscripción premium de la compañía.

Además, Meta adelantó que Muse Video, un modelo enfocado en generación de video mediante inteligencia artificial, ya se encuentra en desarrollo y llegará más adelante.

Y tú, ¿qué opinas al respecto? ¿Crees que Muse Image es correcta?