Nintendo sigue ampliando el catálogo de Nintendo Switch Online con más juegos retro. Esta semana, la compañía sorprendió a sus suscriptores al agregar 4 nuevos títulos de Game Boy y Game Boy Advance, una selección encabezada por Wario Land: Super Mario Land 3, uno de los juegos más queridos de la primera consola portátil de Nintendo.

Como ocurre con otras actualizaciones del servicio, algunos juegos están disponibles para todos los miembros de Nintendo Switch Online, mientras que otro requiere contar con el Expansión Pack.

¿Qué juegos llegaron a Nintendo Switch Online?

Los usuarios con la suscripción estándar ya pueden descargar tres títulos de Game Boy:

Wario Land: Super Mario Land 3

Sin duda, el plato fuerte de esta actualización. Lanzado originalmente en 1994, este clásico marcó el debut de Wario como protagonista de su propia aventura. A diferencia de Mario, el objetivo aquí no es salvar a una princesa, sino hacerse rico mientras se exploran niveles repletos de enemigos, tesoros y secretos. Con el paso de los años, el juego se convirtió en uno de los títulos más recordados del catálogo de Game Boy.

The Sword of Hope II

Este RPG de corte clásico combina exploración, combates por turnos y resolución de acertijos. Es la secuela de The Sword of Hope y propone una aventura de fantasía donde los jugadores deberán enfrentarse a monstruos mientras recorren mazmorras y descubren una historia llena de misterio.

Fortified Zone

Los fans de la acción también tienen una opción que tal vez nunca han probado. Fortified Zone es un juego de disparos con vista cenital en el que dos soldados deben infiltrarse en una fortaleza militar para detener una amenaza terrorista. Uno de sus mayores atractivos fue la posibilidad de jugar en modo cooperativo mediante el cable Link de Game Boy.

Los suscriptores del Expansion Pack reciben un clásico de Game Boy Advance

Además de los juegos de Game Boy, Nintendo añadió un título para quienes cuentan con Nintendo Switch Online + Expansion Pack.

Dr. Mario & Puzzle League

Esta colección reúne dos populares juegos de rompecabezas. Por un lado está Dr. Mario, donde los jugadores eliminan virus acomodando cápsulas de colores. Por el otro se encuentra Puzzle League, un adictivo título basado en combinar bloques para crear cadenas y conseguir la mayor puntuación posible. Ambos ofrecen modos para un jugador y opciones multijugador.

Japón recibió un juego exclusivo adicional

La actualización también incluyó un lanzamiento especial para los jugadores japoneses: Tomato Adventure, un RPG desarrollado por AlphaDream, estudio que años más tarde daría vida a la serie Mario & Luigi.

El título nunca salió oficialmente de Japón y sigue siendo exclusivo de la eShop de esa región. Los usuarios que tengan acceso a una cuenta japonesa pueden descargarlo desde la aplicación de Game Boy Advance de Nintendo Switch Online.

Nintendo continúa fortaleciendo el catálogo retro de Switch Online

Con esta nueva tanda de juegos, Nintendo mantiene su estrategia de expandir poco a poco la biblioteca de clásicos disponible en Switch Online. La incorporación de Wario Land: Super Mario Land 3 destaca especialmente por tratarse de uno de los títulos más importantes de Game Boy, mientras que propuestas como The Sword of Hope II, Fortified Zone y Dr. Mario & Puzzle League ofrecen opciones para quienes buscan RPG, acción o rompecabezas en una misma actualización.

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