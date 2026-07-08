Aunque Valve lleva varios años sin revelar el número oficial de usuarios activos de Steam, un nuevo análisis apunta a que la plataforma continúa creciendo a un ritmo impresionante. De acuerdo con una estimación realizada por el analista Simon Carless, la tienda de PC ya estaría muy cerca de alcanzar los 200 millones de usuarios activos mensuales, una cifra que la colocaría muy por encima de PlayStation.

Si los cálculos son correctos, Steam sería más de 50% más grande que la plataforma de Sony en términos de actividad mensual.

¿Cuántos usuarios tiene Steam?

La estimación fue publicada en el boletín GameDiscoverCo, donde Simon Carless utilizó datos públicos disponibles para aproximar el tamaño actual de Steam.

El principal punto de partida fue la información que Valve compartió como parte de la Ley de Servicios Digitales (Digital Services Act) de la Unión Europea. Ahí confirmó que, durante la segunda mitad de 2025, Steam registró 31.1 millones de usuarios activos mensuales en Europa.

A partir de esa cifra y utilizando estadísticas públicas sobre el tráfico de Steam en distintas regiones del mundo, el analista calculó que la plataforma habría alcanzado 198 millones de usuarios activos mensuales a finales de 2025. Debido al crecimiento registrado este año, considera que Steam ya podría haber superado la barrera de los 200 millones.

Eso sí, el propio análisis aclara que se trata de una estimación, ya que Valve no ha publicado datos oficiales recientes sobre sus usuarios activos mensuales.

Steam estaría muy por encima de PlayStation

La comparación cobra relevancia porque Sony sí compartió recientemente cifras oficiales de PlayStation.

Según un informe de la compañía, la plataforma registró 125 millones de usuarios activos mensuales durante marzo de 2026.

Si Steam realmente ronda los 200 millones de usuarios, la plataforma de Valve tendría una comunidad más de 50% mayor que la de PlayStation.

La diferencia también refleja el crecimiento que ha experimentado el mercado de PC durante los últimos años, impulsado por lanzamientos multiplataforma y una oferta cada vez más amplia de juegos independientes y de grandes estudios.

La cifra oficial permanece en secreto desde hace años

La última vez que Valve reveló oficialmente los usuarios activos mensuales de Steam fue en 2021, cuando confirmó que la plataforma había alcanzado 132 millones.

Desde entonces, la empresa ha preferido compartir otras estadísticas, como los récords de usuarios conectados simultáneamente. En 2025 explicó que Steam ha incrementado su pico de jugadores concurrentes en aproximadamente 3.4 millones por año, una tendencia que también respalda el crecimiento estimado por Carless.

Aunque no existe una confirmación oficial sobre los 200 millones de usuarios activos mensuales, distintos datos públicos apuntan a que Steam continúa consolidándose como la plataforma de videojuegos para PC más importante del mundo y, posiblemente, como una de las comunidades de jugadores más grandes de toda la industria.

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