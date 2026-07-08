Mario Kart se ha consolidado como una de las franquicias más exitosas e importantes de Nintendo. Desafortunadamente, hay una mala noticia para sus fanáticos, pues la compañía dejará de dar soporte y cerrará los servidores de uno de sus títulos más populares.

Esto significa que el juego dejará de estar disponible a nivel mundial este año. Por medio de un comunicado, Nintendo compartió todos los detalles sobre el cierre paulatino del título, que se convirtió en uno de los lanzamientos más grandes y polémicos en la historia de Mario Kart.

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Mario Kart Tour cerrará y desaparecerá este año

En septiembre de 2019, Nintendo nos sorprendió con el lanzamiento de Mario Kart Tour, título que llevó la franquicia de carreras a los dispositivos móviles por primera vez. El título dividió la opinión de la comunidad, pues algunos fans lo consideraron un paso atrás para la franquicia, mientras que otros lo disfrutaron por su accesibilidad y contenido.

Luego de 7 años de actualizaciones, eventos especiales y carreras temáticas, la historia de Mario Kart Tour está por concluir. Nintendo anunció que dejará de dar soporte al título para iOS y Android, por lo que ya no lanzará más actualizaciones con novedades.

El juego de carreras se quedará sin servidores el próximo 29 de septiembre, así que a partir de ese día ya no se podrá jugar. Nintendo agradeció a los jugadores que apoyaron este proyecto desde 2019; sin embargo, no explicó por qué lo abandonará.

Junto con Fire Emblem Heroes, Mario Kart Tour es uno de los juegos para móviles más populares que ha tenido Nintendo en su historia. El título incorporó pistas, personajes y otras novedades para la franquicia, y algunas de ellas se rescataron en Mario Kart 8 Deluxe.

Mario Kart Tour dejará de estar disponible en dispositivos móviles con iOS y Android en septiembre

Ante el cierre inminente del juego, Nintendo también publicó un comunicado para explicar qué sucederá con parte del contenido de paga del título, incluyendo los rubíes y el Pase Dorado, el servicio de suscripción que da recompensas a los jugadores.

¿Qué pasará con los rubíes y el Pase dorado de Mario Kart Tour?

A partir de hoy, 7 de julio, Nintendo detuvo la venta de rubíes en Mario Kart Tour. Los jugadores que aún tienen esta moneda de cambio en sus cuenta podrán seguir utilizándola en la tienda de destacados, la de trajes de piloto y en Fiebre de oro.

Asimismo, a partir de hoy será imposible suscribirse o renovar el Pase Dorado. En caso de tener una suscripción activa, los beneficios seguirán activos hasta el 29 de septiembre, incluso para los usuarios que tienen una prueba gratuita al servicio.

Los beneficios del Pase Dorado serán gratuitos para todos a partir de agosto

Nintendo también consentirá a los usuarios sin una suscripción activa luego del mantenimiento planeado para hoy. A partir del 4 de agosto y hasta el 29 de septiembre, toda la comunidad de Mario Kart Tour tendrá acceso a los beneficios del pase de forma gratuita. Las recompensas son las siguientes:

Premios dorados

Desafíos dorados

La categoría 200 cc

Se duplica el máximo de puntos base y monedas que se pueden conseguir en un día

El medidor de la tubería multijugador se llenará el doble de rápido

El rango máximo del modo multijugador será S+9

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