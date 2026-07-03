La carrera por dominar la inteligencia artificial llevó a las mayores empresas tecnológicas a invertir miles de millones de dólares en centros de datos y hardware especializado. Esa estrategia disparó la demanda de memoria, unidades SSD y otros componentes, afectando incluso a los jugadores de PC que buscan actualizar sus equipos.

Ahora, nuevas señales apuntan a que esa enorme apuesta podría estar enfrentando un problema inesperado. Meta estudia opciones para aprovechar la capacidad de cómputo que construyó para sus proyectos de IA, lo que alimenta el debate sobre si la industria invirtió más de lo necesario.

Meta buscaría convertir su infraestructura en un nuevo negocio

De acuerdo con un reporte de Bloomberg, Meta analiza entrar al negocio de la nube para rentar parte de su infraestructura de inteligencia artificial. La idea todavía está en una etapa inicial y la compañía considera distintos caminos.

Una posibilidad consiste en permitir que desarrolladores paguen por utilizar modelos de IA alojados en los servidores de Meta, de forma similar a los servicios que ofrece Amazon con Bedrock. Otra opción sería vender directamente capacidad de procesamiento para que otras empresas ejecuten sus propios proyectos.

Durante la reunión anual con accionistas celebrada en mayo, Mark Zuckerberg explicó que esta alternativa “definitivamente está sobre la mesa”. También comentó que varias compañías ya preguntaron por servicios de API o por comprar capacidad de cómputo directamente.

El directivo aclaró que, por ahora, Meta sigue utilizando esa infraestructura para sus propios productos. Sin embargo, reconoció que vender esa capacidad sería una alternativa si la empresa concluye que construyó más de lo que realmente necesita.

Las enormes inversiones comienzan a preocupar a los inversionistas

Las compañías tecnológicas destinaron cifras históricas al desarrollo de inteligencia artificial. En el caso de Meta, las proyecciones de gasto de capital para el año superan los $140,000 millones de dólares, una cifra que mantiene atentos a los inversionistas.

El analista Damir Tokic, de Seeking Alpha, considera que la posibilidad de rentar infraestructura podría reflejar un exceso de capacidad. En su opinión, esto significaría que Meta tendría que reducir o incluso detener nuevas inversiones en centros de datos dedicados a IA.

Tokic también señaló que la empresa ya adquirió alrededor de $20,000 millones de dólares en deuda durante 2025 y 2026, mientras el flujo de efectivo operativo muestra señales de desaceleración.

Aun así, el mercado reaccionó de forma positiva al reporte. Las acciones de Meta subieron alrededor de 9.3% en una jornada, aunque la compañía todavía no confirmó cuál será su estrategia definitiva.

La burbuja de la inteligencia artificial sigue bajo la lupa

El caso de Meta tampoco sería único. Otras empresas comenzaron a monetizar infraestructura que originalmente construyeron para sus propios proyectos de IA. Un ejemplo es xAI, propiedad de Elon Musk, que tras su integración con SpaceX empezó a rentar parte de su capacidad de cómputo a Anthropic.

Sin embargo, algunos expertos advierten que esta estrategia podría dejar de ser rentable si más compañías llegan a la misma conclusión y el mercado termina inundado de capacidad disponible.

Mientras la inteligencia artificial continúa creciendo, cada vez aparecen más preguntas sobre la rentabilidad de las inversiones multimillonarias realizadas durante los últimos años.

¿Crees que las empresas invirtieron demasiado en inteligencia artificial? ¿Piensas que la burbuja de la IA terminará explotando? Cuéntanos en los comentarios.

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