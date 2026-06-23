Los precios en la industria del gaming se convirtieron en el gran tema de conversación en los días recientes. Mientras algunos se preguntan cuánto costará GTA VI, otros ya expresaron su decepción ante el costo elevado del Steam Machine. La situación luce complicada, y los expertos pronostican que el Project Helix y PlayStation 6 serán productos de lujo.

De forma sorpresiva, Valve confirmó los precios oficiales de su nueva PC de sobremesa y compartió más detalles sobre el lanzamiento. Todos los modelos superan los $1000 USD, un costo más elevado de lo que muchos esperaban. Incluso la compañía confesó que planeaba vender el dispositivo a un valor más accesible.

Lamentablemente, la actual crisis de componentes y memorias RAM tuvo un impacto significativo en el mercado tecnológico. Esta situación persistirá debido al auge constante de la inteligencia artificial, lo que en última instancia son malas noticias para los jugadores que esperan los próximos Project Helix y PlayStation 6.

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Las nuevas consolas de Microsoft y Sony serán muy costosas

En una charla con GamesIndustry.Biz (vía Wccftech), importantes analistas de la industria del gaming reaccionaron al precio elevado del Steam Machine. Los expertos también brindaron su opinión sobre lo que los fans pueden esperar con respecto a la próxima generación de consolas.

Matt Piscatella de Circana reconoce que esperaba que el dispositivo de Valve fuera más caro, por lo que un precio de $1049 USD le parece razonable al considerar el contexto. Por otra parte, Emmanuel Rosier de NewZoo señala que el costo del hardware “se ajusta al mercado actual de componentes”.

El analista recuerda que la compañía dijo que el precio objetivo original “ya no es viable”, lo que significa que el costo actual se sitúa en “márgenes mínimos”. Joost Van Dreune de Aldora se muestra poco optimista sobre el futuro, y cree que la próxima generación de consolas de Microsoft y Sony superará el umbral de los $1000 USD.

“A este ritmo, la próxima generación podría no llegar hasta 2028. Y cuando eso suceda, el precio mínimo superará los $1000 USD. Incluso los dispositivos actuales experimentan sobreprecios”, advirtió el experto.

Y en efecto, en meses recientes hemos visto cómo el PlayStation 5 y XBOX Series X|S experimentaron aumentos debido a la crisis de hardware. El caso más peliagudo es el del PS5 Pro, que ahora se vende en Estados Unidos y otros territorios a $899 USD.

Aunque otros analistas consideran que el precio del Project Helix y PS6 se mantendrán por debajo de los $1000 USD, todos coinciden en el que el costo mínimo aumentará próximamente.

“Es probable que los modelos base de nueva generación se mantengan por debajo de los $999 USD por razones psicológicas y de marketing. Los modelos premium son otra cuestión. Los costes de los componentes están fuera del control de los fabricantes, y no hay señales de una disminución de la demanda de memoria y almacenamiento impulsada por la IA”, comentó Emmanuel Rosier.

El Steam Machine cuesta $1049 USD en su modelo más barato, mientras que alcanza los $1428 USD en su variante de 2 TB que incluye un mando

¿Cuánto costarán el PlayStation 6 y Project Helix?

Actualmente, ni Microsoft ni Sony se han pronunciado sobre los posibles precios para su próxima generación de consolas; sin embargo, declaraciones de directivos y reportes extraoficiales nos permiten tener una imagen un poco más clara sobre el tema.

En abril de 2026, el informante conocido como Moore’s Law Is Dead señaló que el Project Helix superará los $1000 USD, con un costo que posiblemente se situará en los $1200 USD. Si bien es una cifra alarmante, el insider señala que la plataforma será un sistema muy revolucionario que igualará a una PC gamer con un valor de $3000 USD.

Lo cierto, al menos por ahora, es que la nueva directora de XBOX, Asha Sharma, ya reconoció que los costes de memoria afectaron al Project Helix. Adicionalmente, señaló que deberán centrarse en un nuevo modelo de negocio y adoptar más socios de hardware para poder distribuir el sistema, pues señaló que la crisis de componentes incrementó los precios.

Hay menos información con respecto al PlayStation 6, pero informes señalan que será más económico que la alternativa de Microsoft. El informante KeplerL2 señaló que la consola de Sony podría estar disponible por $699 USD.

Los analistas advierten que Project Helix y el PS6 podrían ser muy caros y costar más de $1000 USD

Pero dinos, ¿cuánto crees que costarán las nuevas consolas? Déjanos leerte en los comentarios.

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