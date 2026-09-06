Los fans de Puella Magi Madoka Magica tendrán una oportunidad única en donde podrán disfrutar de la premiere de Puella Magi Madoka Magica: Walpurgisnacht Rising antes de su fecha de estreno oficial en México. Además de esto, conocerán a la seiyū de Homura Akemi, deuteragonista de Puella Magi Madoka Magica, que juega un papel fundamental a lo largo de toda la saga.

El Fan Event que celebra 15 años de Madoka Magica se llevará a cabo el 12 de septiembre en Cinépolis Plaza Carso. Si quieres asistir a esta función especial, puedes adquirir las entradas a partir del 7 de septiembre a través del sitio web y la app de Cinépolis.

Esta actividad permitirá a los seguidores del anime convivir con Chiwa Saito y disfrutar de la nueva película antes que nadie en Latinoamérica.

Chiwa Saito llegará a México como invitada especial

Chiwa Saito ha interpretado a Homura Akemi desde la serie original de Madoka Magica, así como en las películas donde ha tenido un peso fundamental en la trama. Homura se convirtió en uno de los papeles más importantes de su trayectoria.

Además de Homura, Saito cuenta con una importante carrera dentro del anime y los videojuegos. Entre sus personajes más reconocidos se encuentran Hitagi Senjougahara de Monogatari y Chloe von Einzbern de Fate/kaleid liner Prisma Illya. También ha participado en videojuegos, donde presta su voz a personajes como Jean Gunnhildr en Genshin Impact y la voz en japonés de Sombra en Overwatch.

Puella Magi Madoka Magica: Walpurgisnacht Rising es uno de los estrenos más esperados a nivel mundial

Esta celebración es particularmente significativa para KONNICHIWA! Distribución, pues Madoka Magica fue el primer título con el que la distribuidora comenzó su trayectoria llevando anime a las salas de cine de México y Latinoamérica. Ahora, 15 años después de su estreno, KONNICHIWA! prepara el regreso de Madoka Magica a la pantalla grande como se merece.

Puella Magi Madoka Magica: Walpurgisnacht Rising continuará la historia después de los acontecimientos de Puella Magi Madoka Magica: Rebellion, estrenada originalmente en 2013. Actualmente, Puella Magi Madoka Magica: Rebellion se puede ver en las salas de Cinépolis, donde además se pueden ver los primeros 5 minutos antes de su estreno oficial.

Aunque algunos afortunados tendrán la oportunidad de verla durante la premiere, recuerda que el estreno general de Walpurgisnacht Rising en México y Latinoamérica está programado para el 1 de octubre de 2026.

Así que los fans de Homura tendrán una cita importante este 12 de septiembre en esta gran fiesta dedicada a Madoka Magica, donde podrán ver la película después de una larga espera y conocer a la actriz que ha dado voz a uno de los personajes más queridos del maho shojo.

¿Qué opinas de este evento para fans de Madoka? ¿Has tenido la oportunidad de ver el anime? No olvides dejarnos tus respuestas e inquietudes en los comentarios. Si quieres saber más sobre Puella Magi Madoka Magica y todo lo relacionado con el mundo del anime, puedes visitar esta página.

Video relacionado: DLSS 5.... SE VE HORRIBLE: la tecnología que arruinará tus juegos está aquí

Sigue en LEVEL UP.