Steam recibe cientos de juegos cada semana, pero también hay títulos que desaparecen de la tienda de Valve por diversos motivos. Esta semana, un desarrollador anunció que su más reciente juego de aventuras será retirado de Steam, por lo que pronto será imposible conseguirlo y disfrutarlo en PC.

La buena noticia es que el título aún está disponible sin costo y puedes añadirlo gratis a tu librería. Te recomendamos que seas rápido, pues desaparecerá de la noche a la mañana y te perderás esta oportunidad.

Video relacionado: DLSS 5.... se ve horrible: la tecnología que arruinará tus juegos está aquí

Un llamativo juego de aventuras en 3D está disponible gratis en Steam

El desarrollador independiente Drew Thomas publicó esta semana un comunicado en Steam para informar que uno de sus juegos dejará de estar disponible en la plataforma de Valve muy pronto. El creativo simplemente escribió que su juego “se retira del mercado y será eliminado de Steam lo antes posible”, sin explicar realmente qué sucedió.

El título en cuestión se llama The Leather Maker y debutó en Steam el pasado 16 de agosto, así que sólo lleva un par de semanas disponible en la tienda de juegos para PC. Durante este tiempo, ha recibido varias reseñas positivas, que destacan su dirección artística, sus gráficos y su historia.

The Leather Maker es una aventura narrativa con un fuerte componente histórico, pues se ambienta en el Boston colonial de 1773, un periodo marcado por una fuerte tensión política y social. Su desarrollador intentó recrearán la ambientación de la época a través de la historia de Prince Hall, un artesano dedicado a la fabricación de cuero que tiene grandes ambiciones.

Sin embargo, para cumplir sus sueños deberá enfrentarse a problemas personales relacionados con su familia y la comunidad en donde vive, en la que hay fuertes debates sobre la libertad, el comercio y la represión de las autoridades.

El título destaca por su estética chibi y una dirección de arte que cautivará a más de un jugador. Como te comentamos, el título desaparecerá muy pronto de Steam, así que tienes una última oportunidad para conseguirlo gratis.

Sólo debes visitar la página de The Leather Maker en Steam y dar clic en el botón “Jugar”. De esta forma podrás disfrutarlo cuando quieras, incluso cuando deje de estar disponible en la tienda. Por ahora, no hay una fecha exacta para su desaparición.

The Leather Maker estará disponible gratis en Steam hasta que desaparezca de la tienda

¿Qué ofrece y cómo se juega The Leather Maker?

En The Leather Maker, tu misión será explorar las inmediaciones de Boston e interactuar con todo tipo de personajes. Podrás visitar casas, tabernas y mercados para conocer la vida de comerciantes, trabajadores y figuras relacionadas con la historia de Estados Unidos.

Las conversaciones te ayudarán a conocer la historia de Prince Hall, que está marcada por un drama familiar. Durante tus conversaciones, deberás tomar decisiones que marcarán el rumbo de tu aventura.

“Ponte en la piel de Prince Hall, un marroquinero de oficio y hombre de ambición desmedida. Mientras la ciudad se debate entre la libertad, el comercio y la autoridad del Parlamento, Prince debe lidiar con asuntos más personales: un hijo que busca su propio camino, una compañera entrañable, amigos de confianza y una comunidad que anhela encontrar su lugar en el mundo”, dice su descripción.

The Leather Maker es una aventura narrativa con toques históricos

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con el PC gaming.

Video relacionado: Por esto tus videojuegos favoritos están perdiendo su esencia