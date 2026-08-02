Una de las historias más sombrías del mundo del anime regresará en grande a México y Latinoamérica. Puella Magi Madoka Magica: Walpurgisnacht Rising llegará a cines seleccionados a partir del 1 de octubre a través de Konnichiwa! y Aniplex. La llegada de esta película daría fin a más de una década de espera por los fans desde el estreno de Puella Magi Madoka Magica: Rebellion presentada en Japón en octubre de 2013.

Este anuncio también tiene un significado especial para la distribuidora, ya que hace trece años Madoka Magica fue la primera película que llevó a los cines mexicanos. Por esta razón, Konnichiwa! preparó un ciclo especial y ha decidido dar un recorrido por el legado de Madoka Magica a partir de agosto.

Un recorrido por el pasado de Madoka

Como parte de esta celebración, los fans de Madoka y Homura podrán revivir la historia original antes de la proyección de Puella Magi Madoka Magica: Walpurgisnacht Rising gracias al reestreno de las películas previas. A continuación te compartimos el calendario de estrenos:

Puella Magi Madoka Magica: Beginnings — 20 de agosto

Puella Magi Madoka Magica: Eternal — 20 de agosto

Puella Magi Madoka Magica: Rebellion — 3 de septiembre

Puella Magi Madoka Magica: Walpurgisnacht Rising — 1 de octubre

Las primeras dos películas funcionan como una recopilación del anime con algunas escenas adicionales. Mientras que Puella Magi Madoka Magica: Rebellion es una secuela directa desde que Madoka acepta su destino al final de la serie.

Si aún no conoces la trágica historia de Madoka, esta es la oportunidad perfecta para descubrir el lado oscuro de las chicas mágicas antes de la llegada de Puella Magi Madoka Magica: Walpurgisnacht Rising.

Cuéntanos, ¿qué opinas de la llegada de esta saga a la pantalla grande? ¿has tenido oportunidad de ver el anime? No olvides dejarnos tus respuestas e inquietudes en la caja de comentarios. Si quieres saber más sobre Madoka y el mundo del anime, puedes entrar aquí.

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