Masami Kurumada, mangaka conocido por Los Caballeros del Zodiaco, hizo una aparición pública para comunicar malas noticias a sus fans. Durante una rueda de prensa, el creativo reveló que fue víctima de una estafa millonaria que casi acaba con su empresa y su carrera como dibujante.

El pasado 2 de septiembre, Kurumada y su equipo legal presentaron una demanda ante el Tribunal de Distrito de Tokio, en la que acusaron a 7 personas y 4 empresas de malversación de fondos. Los acusados aprovecharon el éxito de Los Caballeros del Zodiaco para estafar a su creador y robarle millones de dólares.

En su comunicado, el mankaga se mostró desconcertado y triste con lo ocurrido, pues varias personas cercanas lo traicionaron. La comunidad pronto le dio muestras de apoyo y cariño que Kurumada agradeció con unas palabras.

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Masami Kurumada es víctima de estafa relacionada con Los Caballeros del Zodiaco

Saint Seiya, mejor conocida como Los Caballeros del Zodiaco en nuestra región, es una de las franquicias de anime y manga más populares del mundo. Desde 1985 se consolidó como una de las IP japonesas con más impacto y, por supuesto, en la obra más reconocida de Masami Kurumada.

Desafortunadamente, la franquicia ahora está envuelta en una gran polémica, luego de que Kurumada fuera víctima de fraude por parte de antiguos miembros de su compañía con los que trabajó durante años. De acuerdo con los detalles, varios exdirectivos de la empresa desviaron cerca de ¥4490 millones de yenes, que equivalen a $29.75 millones de dólares.

Con el respaldo de 3 empresas que gestionan los derechos de Los Caballeros del Zodiaco, Kurumada interpuso una demanda donde exige un pago de $18.33 millones de dólares por daños y perjuicios. Reveló que el exdirector de su compañía, y varios miembros de la familia de éste, colaboraron con empresas asociadas a Los Caballeros del Zodiaco para desviar una enorme cantidad de dinero.

Actualmente, Kurumada sólo ha podido recuperar cerca de $11.4 millones de dólares, por lo que continuará su batalla legal hasta las últimas consecuencias. Durante la rueda de prensa, el mangaka afirmó sentirse traicionado, pues el principal responsable del delito es una persona con la que trabajó por más de 15 años.

El acusado, cuya identidad permanece en secreto, supervisó la contabilidad y las operaciones financieros de Kurumada Production. Aprovechó su posición para desviar fondos sin que el mangaka estuviera al tanto de sus movimientos.

Todo ocurrió entre 2018 y 2024, cuando el acusado hizo varias transferencias a una cuenta ajena a las compañías de Kurumada. También desvió los pagos de licencias que varias compañías externas hicieron durante aquellos años.

Masami Kurumada denunció el delito durante una rueda de prensa

El mangaka habló sobre la demanda y agradeció a sus fans

Masami Kurumada descubrió las malversaciones de dinero a principios de 2024, cuando las autoridades de Japón hicieron una auditoria fiscal en su compañía. El responsable se declaró culpable luego de una investigación interna, en la que se descubrió que el dinero robado se usó en inversiones de criptomonedas y clubs nocturnos.

“Nunca me había topado con gente mala en la industria del anime y el manga. Simplemente no podía creerlo. Hubo un momento en que casi perdí la confianza en la gente. La productora podría haber quebrado y mi carrera como dibujante de manga también podría haberse arruinado”, afirmó el mangaka.

El conflicto legal provocó la cancelación de una exposición de arte de Los Caballeros del Zodiaco, por lo que Kurumada se disculpó con todos sus fans. También aprovechó para agradecerles, pues ha recibido muchas pruebas de apoyo desde que se hizo pública su situación.

“Siento mucho lo sucedido a mis fans en todo el mundo. Ver a alguien traicionar la confianza con tanta ligereza para obtener un beneficio personal me produce no solo ira, sino una profunda decepción (...) Desde el día de la conferencia de prensa, he recibido muchos mensajes de apoyo de fans de todo el mundo, lo cual me ha dado mucha fuerza. Muchísimas gracias”, añadió Kurumada.

El mangaka agradeció el apoyo de sus fans durante estos tiempos difíciles

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Los Caballeros del Zodiaco.

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