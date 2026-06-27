Cuando parecía que el final de Windows 10 estaba cada vez más cerca, Microsoft sorprendió con un cambio de planes que dará un respiro a millones de usuarios. La compañía confirmó que extenderá un año más el programa de Extended Security Updates (ESU), por lo que el sistema operativo seguirá recibiendo parches de seguridad hasta octubre de 2027.

La noticia llega en un momento en que una parte importante de los usuarios sigue utilizando Windows 10, ya sea por preferencia o porque sus equipos no cumplen con los requisitos para actualizar a Windows 11.

Windows 10 se quedará sin soporte oficial este 14 de octubre

Windows 10 recibirá actualizaciones de seguridad durante un año más

Originalmente, Microsoft había anunciado que el soporte oficial para Windows 10 terminaría en octubre de 2025. Después presentó el programa ESU, que permitía extender las actualizaciones de seguridad durante un año adicional, hasta octubre de 2026.

Sin embargo, la compañía actualizó recientemente la información del programa y confirmó que el soporte se prolongará hasta octubre de 2027.

Los usuarios que ya estén inscritos en el programa Extended Security Updates recibirán automáticamente esta ampliación. Además, quienes pagaron por acceder al servicio no tendrán que desembolsar dinero adicional para obtener este año extra de protección.

Es importante señalar que esta extensión únicamente contempla actualizaciones de seguridad. Windows 10 no recibirá nuevas funciones ni mejoras importantes en su interfaz o características.

¿Por qué Microsoft decidió extender la vida de Windows 10?

Aunque Microsoft no explicó oficialmente los motivos detrás de esta decisión, el contexto ayuda a entender el cambio.

Según la encuesta de hardware de Steam, cerca de una cuarta parte de los jugadores de PC continúa utilizando Windows 10. Al mismo tiempo, muchos equipos no cumplen con los requisitos mínimos de Windows 11, especialmente por las exigencias relacionadas con TPM 2.0 y procesadores compatibles.

A esto se suma el aumento en el costo del hardware durante los últimos meses, situación que ha complicado la compra de nuevas computadoras para muchos usuarios.

En este escenario, extender el soporte de Windows 10 permite que millones de personas sigan utilizando el sistema operativo con protección frente a vulnerabilidades, malware y otras amenazas mientras deciden cuándo actualizar sus equipos.

Un año más de Windows 10 y gratis

El programa Extended Security Updates (ESU) es una opción creada por Microsoft para seguir ofreciendo parches de seguridad una vez que un sistema operativo llega al final de su soporte oficial.

A diferencia del ciclo normal de actualizaciones, el programa ESU no incorpora nuevas funciones ni mejoras de rendimiento, sino que se limita a corregir vulnerabilidades críticas que puedan poner en riesgo la seguridad de los usuarios.

Con esta nueva decisión, Windows 10 continuará protegido hasta octubre de 2027, dando más tiempo a quienes aún no están preparados para migrar a Windows 11 o renovar su computadora.

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