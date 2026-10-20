La próxima generación de consolas será diferente a lo que conocemos desde hace décadas. No se trata de gráficos, tampoco de experiencia de usuario, sino de precio. El entorno económico y comercial no es favorable para fabricantes como Microsoft y Sony y se teme que el costo de sus nuevos sistemas rompa todo límite.

En el caso de XBOX, hay noticias importantes pues un reporte reveló que Project Helix, el nuevo hardware de Microsoft, podría costar hasta $1800 dólares, más de $33 mil pesos mexicanos.

El panorama no es alentador para el consumidor tradicional de consolas, pero al menos habría tiempo para pensar en un plan financiero pues ya habría ventana de lanzamiento.

NO TE LO PIERDAS: XBOX Game Pass recibirá un antiguo exclusivo de PlayStation que recibió elogios por ser un fabuloso remake y otros 7 títulos para cerrar octubre

Project Helix saldría en 2028, pero su precio sería un escándalo

Un nuevo reporte de la revista Fortune reveló detalles internos sobre lo que sucede en XBOX y los planes para el negocio de videojuegos de Microsoft bajo el mando de Asha Sharma y con miras a la próxima generación.

En el caso de Project Helix, hardware híbrido que puede correr juegos de PC y consolas, hay información importante, aunque desalentadora en un sentido.

De acuerdo con fuentes internas, Asha Sharma planea lanzar la nueva consola de XBOX en la temporada de fiestas de 2028. Por un lado, esto da mayor vida a sus actuales sistemas, XBOX Series X|S, mientras la marca prepara el terreno para el lanzamiento de su nuevo hardware.

Sin embargo, la otra parte del reporte no agradará a los fans tradicionales de consolas. Información interna señala que el precio de Project Helix se estima entre $1200 y $1800 dólares. Si hacemos el tipo de cambio a pesos mexicanos, el precio del nuevo XBOX estaría entre $22,000 MXN y $33,000 MXN.

Microsoft podría reducir el precio del nuevo XBOX, pero la política de Satya Nadella no va por ahí

El reporte señala que este precio se haría realidad en caso de que Microsoft decida no financiar la consola, algo que se antoja difícil pues en años recientes los jefes de la empresa se han vuelto reacios a seguir financiando proyectos y asumir costos.

En el caso de XBOX, desde el final de la era de Phil Spencer, se hizo público que Satya Nadella exigió a todas sus divisiones, incluyendo las de gaming, que deben ser rentables pues no habrá más financiamiento.

Microsoft quiere que XBOX genere ingresos y ganancias por sí mismo, cambiando así el historial de la compañía con su consola pues en sus 4 generaciones ha vendido cada unidad con pérdida mientras espera que se generen ingresos en otras áreas del negocio de videojuegos como venta de títulos, contenido y servicios como Game Pass.

La próxima generación de Xbox no encaja con la idea tradicional de exclusivos

¿Cuánto costó cada XBOX en su lanzamiento?

XBOX debutó en el sector de las consolas en 2001 en una era en que el precio de estos sistemas era un tema a considerar y había barreras respecto a su costo en el mercado evitando cifras que las hicieran prohibitivas para el bolsillo de los jugadores.

Un precio de $1200 a $1800 dólares por Project Helix saldría de proporción de aquellos costos que han tenido las consolas de XBOX desde su lanzamiento.

A continuación, te dejamos el costo de estreno de cada uno y su ajuste a la inflación de 2026 (pecios en dólares):

Xbox (2001) — $299.99 → $566.44

Xbox 360 Core (2005) — $299.99 → $513.65

Xbox 360 Premium (2005) — $399.99 → $684.88

Xbox One (2013) — $499.99 → $717.58

Xbox One S 500 GB (2016) — $299.99 → $417.99

Xbox One S 1 TB (2016) — $349.99 → $487.65

Xbox One S 2 TB (2016) — $399.99 → $557.32

Xbox One X (2017) — $499.99 → $682.16

Xbox Series S (2020) — $299.99 → $387.62

Xbox Series X (2020) — $499.99 → $646.05

ENTÉRATE: Mientras PlayStation decepciona a los jugadores y abandona los juegos en disco, XBOX y Microsoft aún darían soporte al formato físico

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente