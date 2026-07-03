Los juegos físicos viven un momento de cambios importantes. PlayStation confirmó recientemente que dejará de vender juegos físicos próximamente, una decisión que volvió a encender el debate sobre el futuro del formato. Mientras muchos jugadores se preguntan qué pasará con sus colecciones, un próximo exclusivo de Nintendo Switch 2 acaba de llamar la atención por hacer justamente lo contrario.

Se trata de Orbitals, una aventura cooperativa que llegará en septiembre y que ofrecerá una característica cada vez menos común. Su edición física incluirá el juego completo dentro del cartucho, sin necesidad de descargar el contenido mediante una Game-Key Card.

Un cartucho con el juego completo para tranquilidad de los coleccionistas

Los desarrolladores de Orbitals confirmaron que la versión física para Nintendo Switch 2 incluirá todos los datos del juego en el cartucho. Eso significa que los jugadores podrán instalarlo y disfrutarlo sin depender de una descarga obligatoria para acceder a la experiencia principal.

La noticia fue muy bien recibida entre quienes prefieren conservar sus juegos en formato físico. Desde la llegada de las Game-Key Card a Nintendo Switch 2, algunos lanzamientos requieren descargar prácticamente todo el contenido desde Internet, incluso cuando se compran en caja.

Con Orbitals ocurrirá lo contrario. Bastará con insertar el cartucho para comenzar la aventura, algo que muchos consideran una mejor forma de preservar los videojuegos a largo plazo.

So who's grabbing one of these on September 3rd?

💾

🫴 pic.twitter.com/UlO49ysoPF — Orbitals (@OrbitalsGame) July 2, 2026

Un lanzamiento que llega en medio del debate sobre el futuro del formato físico

El anuncio también resulta oportuno por el momento que vive la industria. La reciente decisión de PlayStation de reducir su apuesta por las ventas físicas alimentó la conversación sobre el futuro de las ediciones en caja y la importancia de conservar los juegos sin depender de servidores o tiendas digitales.

Aunque la industria avanza cada vez más hacia la distribución digital, todavía existen estudios que consideran importante ofrecer una edición física completa. En ese sentido, Orbitals busca diferenciarse y convertirse en una opción atractiva para coleccionistas y jugadores que valoran tener el contenido completo en sus manos.

Además de su propuesta de preservación, Orbitals promete una aventura cooperativa con énfasis en el trabajo en equipo y llegará como exclusivo de Nintendo Switch 2.

Ya tiene fecha de estreno

Orbitals estará disponible exclusivamente para Nintendo Switch 2 el 3 de septiembre. Su apuesta por incluir el juego completo en el cartucho podría convertirlo en uno de los lanzamientos físicos más interesantes del año para la consola.

¿Crees que más compañías deberían volver a ofrecer juegos completos en los cartuchos y discos? Cuéntanos en los comentarios.

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