Un popular servicio VPN terminó colapsando tras años de investigaciones internacionales. Autoridades de múltiples países confirmaron el cierre de First VPN, plataforma que presuntamente fue utilizada por grupos criminales para realizar ataques de ransomware, fraudes y otras actividades ilegales en internet.

El caso rápidamente llamó la atención porque reavivó el debate sobre el uso de las VPN y si este tipo de herramientas realmente representan un riesgo para la seguridad digital.

First VPN fue cerrada tras una investigación internacional

Según los reportes, el cierre de First VPN ocurrió después de una investigación de cinco años en la que participaron agencias de seguridad de 16 países.

Las autoridades aseguran que la plataforma se había convertido en una herramienta ampliamente utilizada dentro de redes criminales online, especialmente por personas involucradas en ataques cibernéticos y esquemas de fraude.

Además del cierre del servicio, el administrador de la VPN también fue arrestado.

Aunque las VPN son herramientas legales y utilizadas diariamente por millones de personas para proteger su privacidad, First VPN aparentemente ofrecía características especialmente atractivas para actividades ilícitas.

Entre ellas destacaban opciones de pago completamente anónimas, infraestructura oculta y funciones diseñadas para dificultar el rastreo de usuarios.

Según diversos reportes, incluso era recomendada dentro de foros relacionados con actividades criminales online.

Ojo: las VPN si son herramientas legales

El caso provocó nuevas dudas sobre si podría existir una ofensiva más agresiva contra servicios VPN en general. Sin embargo, expertos señalan que plataformas reconocidas como NordVPN, Proton o ExpressVPN operan bajo políticas muy diferentes.

Muchas de estas compañías han declarado públicamente que cooperan con autoridades cuando existen investigaciones relacionadas con actividades criminales graves. Además, el uso cotidiano de una VPN sigue siendo completamente válido para proteger datos personales, evitar rastreo publicitario o mejorar la privacidad online.

En otras palabras: si utilizas un VPN de confianza, puedes estar tranquilo. Sus creadores (ni tú) irán a prisión. O por lo menos no por nada relacionado con un uso légitimo de este tipo de software.

El debate sobre privacidad en internet vuelve a crecer

El cierre de First VPN también volvió a poner sobre la mesa el complicado equilibrio entre privacidad digital y ciberseguridad.

Mientras millones de usuarios utilizan VPN para proteger su información personal o navegar con mayor seguridad, algunos grupos criminales también aprovechan estas herramientas para ocultar actividades ilegales. Incluso pueden diseñar este tipo de herramientas para afectar a sus usuarios.

Por ahora, el caso de First VPN parece apuntar más contra servicios diseñados específicamente para facilitar delitos que contra la industria VPN en general.

Y tú, ¿alguina vez utilizaste First VPN? ¿Qué te parece esta noticia? Cuéntanos en los comentarios.

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