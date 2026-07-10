Los seguidores de Ghost of Tsushima ya pueden echar un nuevo vistazo a la esperada adaptación al anime basada en Ghost of Tsushima: Legends. Después de su anuncio, Aniplex y Crunchyroll compartieron un nuevo avance que deja de lado la acción para enfocarse en el diseño de los protagonistas de la serie.

El nuevo material presenta el arte oficial de varios personajes y ofrece una mejor idea del estilo visual que tendrá la producción. Aunque todavía faltan varios meses para su estreno, el proyecto continúa generando expectativa entre los fans del universo creado por Sucker Punch Productions.

Un vistazo a los protagonistas del anime

El llamado “Character Art” trailer muestra a los personajes principales con ilustraciones detalladas que reflejan la identidad visual del anime. Si bien el video no revela escenas de combate o nuevos detalles de la historia, sí confirma el cuidado artístico que tendrá la adaptación.

A diferencia del juego original, la serie estará inspirada en Ghost of Tsushima: Legends, la experiencia cooperativa con elementos sobrenaturales que amplió el universo de la franquicia. La historia seguirá a uno de los últimos samuráis mientras lucha por proteger la isla de Tsushima de la invasión del Imperio Mongol.

Un equipo creativo con grandes nombres detrás

La dirección del anime estará a cargo de Takanobu Mizuno, mientras que HAYATE Inc. supervisará la producción. El guion será escrito por Satoshi Maejima y Gen Urobuchi, ambos de NITRO PLUS, con Urobuchi también encargado de la composición de la historia.

Por su parte, Takashi Okazaki, reconocido por su trabajo como diseñador de personajes, será el responsable del apartado artístico, mientras que el estudio KAMIKAZE DOUGA producirá la animación.

Por ahora, Aniplex y Crunchyroll mantienen como ventana de estreno el 2027 y todavía no han revelado una fecha específica. Es probable que durante los próximos meses se compartan nuevos trailers, imágenes y más información sobre el elenco de voces y la historia.

¿Tienes ganas de ver esta adaptación de Ghost of Tsushima: Legends? ¿Crees que el estilo del anime hará justicia al universo del juego? Cuéntanos en los comentarios.

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